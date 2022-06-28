Война Сто двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

По последним данным украинских властей, в результате удара по торговому центру в Кременчуге погибли 18 человек, еще 59 человек пострадали, 36 считаются пропавшими без вести.

Ночью обстрелам подверглась Николаевская область. В Очакове погибли три человека, среди них — шестилетняя девочка. Еще шесть человек, включая трехмесячного ребенка, пострадали.

В Белом доме сомневаются, что у Украины получится вернуть свои территории, утраченные в результате наступления российской армии, сообщает CNN.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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