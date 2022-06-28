Война Сто двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 27 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- По последним данным украинских властей, в результате удара по торговому центру в Кременчуге погибли 18 человек, еще 59 человек пострадали, 36 считаются пропавшими без вести.
- Ночью обстрелам подверглась Николаевская область. В Очакове погибли три человека, среди них — шестилетняя девочка. Еще шесть человек, включая трехмесячного ребенка, пострадали.
- В Белом доме сомневаются, что у Украины получится вернуть свои территории, утраченные в результате наступления российской армии, сообщает CNN.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Многие российские пилоты, отправленные в простой или потерявшие работу, не могут устроиться на работу за границу. Росавиация, как сообщает «Коммерсант», не выдает иностранным работодателям данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности. Эту информацию стандартно запрашивают при проверке кандидата.
По словам одного из источников газеты в отрасли, в ряде случаев Росавиация объясняла отказ «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных — просто не давала ответа.
Большинство пилотов, рассказали «Коммерсанту» пять источников в отрасли, пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. Из-за отказа Росавиации предоставить данные, по словам собеседников издания, получить работу за рубежом не смогли от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов.
В результате ночного обстрела Очакова Николаевской области погибли три человека. Среди них — шестилетняя девочка
Об этом заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, еще шесть человек получили ранения, трехмесячный ребенок в коме. Продолжаются работы по разбору завалов.
Кроме того, в ночь на 27 июня обстрелу подвергся Николаев. Всего, утверждает Ким, по городу было выпущено около 11 ракет, часть из них сбили средства ПВО.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Росавиация в 21-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ
На этот раз запрет на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста действует до 6 июля.
Ограничения были введены 24 февраля, в день начала войны в Украине.
С начала войны в Украине погиб 4731 мирный житель, еще 5900 человек были ранены. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Среди погибших — 1812 мужчин, 1225 женщин, 134 девочки и 155 мальчиков. Пол еще 41 погибшего ребенка и 1364 взрослых установить не удалось.
В отчете УВКПЧ идет речь о данных, которые в ООН смогли проверить и подтвердить к 27 июня. Реальное число жертв и раненых может быть значительно выше, подчеркивается в сообщении.
36 человек считаются пропавшими без вести после удара по торговому центру в Кременчуге, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Поиски продолжаются.
Город Кременчуг, который находится в сотнях километров от линии фронта, подвергся обстрелу 27 июня. В результате попадания ракеты в торговый центр «Амстор» погибли 18 человек, еще 59 человек пострадали, сообщили утром 28 июня в МВД Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фотографии и видео с места обстрела.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Продолжаются обстрелы позиций украинский войск, различных объектов и населенных пунктов на большинстве направлений.
- На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск к государственной границе. Российские силы продолжают атаки с целью улучшения тактического положения. ВСУ отразили наступление в направлении Довгаловка — Залиман.
- Противник наступает в направлении Довгенькое — Долина для дальнейшего продвижения к Славянску. Основные усилия российских военных сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск. Одну из атак в направлении Довгенькое — Долина украинские военные отразили.
- На Лисичанском направлении российские военные атакуют в направлении Волчеяровка — южная окраина Лисичанского НПЗ. Бои продолжаются. Противник пытается взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. ВСУ отбили атаку войск РФ в направлении Николаевка — Спорное.
- На Бахмутском направлении противник наступает в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.
- Украинские военные отразили атаку в направлении Егоровка — Павловка. Россияне понесли потери.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Другие главные новости за ночь:
- В странах «Большой семерки» изучат возможность введения ограничения цен на покупку российского газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что об этом официально объявят 28 июня после завершения саммита G7 в Баварии.
- Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва будет воспринимать любую попытку посягнуть на Крым как объявление войны. Он подчеркнул, что если такие действия предпримет страна НАТО (например, если Украина вступит в альянс), то это приведет к третьей мировой войне.
- Политика Илью Яшина задержали в Москве. По данным журналистки Ирины Баблоян, Яшина обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Якобы политик оскорблял и ругался при задержании, что, по слова журналистки, не соответствует действительности. Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал российских ученых, недовольных ситуацией на родине и политикой властей РФ, переезжать в Великобританию. По его словам, это предложение — расширение существующей системы партнерства с украинскими университетами, позволяющей ученым из Украины продолжать свои исследования в Соединенном Королевстве.
В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге погибли 18 человек
Такие данные приводит МВД Украины по состоянию на 7 утра 28 июня. Всего после взрыва за медицинской помощью обратились 59 человек, 25 из них были госпитализированы, заявили в ведомстве.
Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
Накануне Офис генпрокурора Украины сообщал о 13 погибших и 59 пострадавших. Еще 40 человек числились пропавшими без вести.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за происходящим в Украине, где уже 125 дней продолжается война. Спасибо, что вы с нами.