Moodyʼs прогнозирует ускорение миграции внутри России из-за кризиса, вызванного пандемией и обвалом цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Moodyʼs считает, что в ближайшие два года миграция внутри России ускорится из-за эпидемии коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обзор аналитиков.

Большинство трудоспособных граждан будут стремиться уехать в крупные экономические центры, что приведет к долгосрочному падению доходов и замедлению экономического развития в менее развитых регионах, прогнозирует агентство.

В Moodyʼs считают, что отток населения затронет регионы с низкими доходами и слабой системой социальной поддержки, со слаборазвитой инфраструктурой и с высокой занятостью в сфере услуг (торговля, гостиницы, транспорт). Также ожидается отток из регионов, расположенных рядом с крупными экономическими центрами (Москва, Подмосковье, Петербург).

По оценке агентства, из регионов, рейтингуемых Moodyʼs, сильнее всего миграционный отток может затронуть Нижегородскую, Омскую, Самарскую области, Чувашию и Башкирию.

Также миграции подвержены Ханты-Мансийский автономный округ, Коми и Красноярский край, сказано в обзоре. Если в этих регионах будут развивать инфраструктуру и программы поддержки экономики, то спрос на рабочую силу может вырасти, а отток населения сгладится, считают в Moodyʼs.

Минтруд прогнозирует, что в 2020 году число официально зарегистрированных безработных в России вырастет до 2,5 миллиона человек, а реальная безработица достигнет 5,2-5,3 миллиона человек. По состоянию на середину мая в России за пособием по безработице обратились 1,6 миллиона человек.