Минтруд спрогнозировал рост числа зарегистрированных безработных в России до 2,5 миллиона человек

По прогнозам министерства труда и социальной защиты, в 2020 году число официально зарегистрированных безработных в России вырастет до 2,5 миллиона человек. Об этом министр труда Антон Котяков рассказал в программе «Познер» на Первом канале.

Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только официально обратившихся за пособием, число безработных в России в 2020 году достигнет 5,2-5,3 миллиона человек, сообщил министр.

По состоянию на середину мая, по словам Котякова, в России зарегистрированы 1,6 миллиона безработных. «С учетом тех прогнозных данных, которые мы на сегодняшний день видим, на протяжении мая-июня будет расти количество безработных», — цитирует министра ТАСС.

Ситуация на рынке труда, подчеркнул министр, серьезная, но не катастрофическая.

6 мая Антон Котяков сообщал, что в России 1,2 миллиона зарегистрированных безработных, 735 тысяч из которых зарегистрировались в марте — апреле 2020 года. 29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России составляет 950 тысяч человек.

В конце апреля Институт социальной политики НИУ ВШЭ опубликовал прогноз, по которому число официально зарегистрированных безработных в России вырастет до 5,3 миллиона человек в связи с «вынужденным простоем в экономике, упрощением процедуры постановки на учет и увеличением размера пособия». При этом, подсчитали авторы прогноза, выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 миллиона человек. В Минтруде, в свою очередь, тогда заявили, что средств на выплаты должно хватить, так как лимиты устанавливались с учетом пессимистичного сценария, для которого нет оснований.

В России с конца марта до 11 мая включительно из-за эпидемии коронавирусной инфекции были на федеральном уровне объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Работа в этот период была разрешена только предприятиям, производящим и продающим товары первой необходимости. С 12 мая регионы могут поэтапно снимать ограничения. Например, в Москве разрешили работу строек и промышленных предприятий, однако магазины, торгующие одеждой, и предприятия сферы услуг по-прежнему закрыты.