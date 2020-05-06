Число безработных в России выросло до 1,2 миллиона человек

Число зарегистрированных безработных россиян достигло одного миллиона 243 тысяч человек, при этом 735 тысяч из них зарегистрировались в марте — апреле 2020 года. Об этом на совещании с Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Непосредственно после 1 марта, по данным Минтруда, работу потеряли более 208 тысяч человек. Для выплат им пособий по безработице выделено 1,8 миллиарда рублей.

29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России составляет 950 тысяч человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 миллиона человек и допускал, что к концу года она вырастет до 5-6 миллионов человек.

В России из-за пандемии COVID-19 с 30 марта по 11 мая объявлен режим нерабочих дней. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мер на общую сумму более двух триллионов рублей.