Официальное число безработных в России приблизилось к миллиону человек

Число официально зарегистрированных безработных в России сейчас составляет 950 тысяч человек. Об этом в эфире «России 24» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Последний месяц-два мы видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе и рассчитывали», — сказал министр.

По словам чиновника, фактическая безработица сейчас оценивается на уровне 3,7 миллиона человек. Он допустил, что к концу года этот показатель вырастет до 5-6 миллионов.