Война Сто двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

В России произошел первый с 1918 года дефолт по суверенным долговым обязательствам, сообщает Bloomberg.

США планируют объявить о передаче Украине передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности, узнал CNN.

Япония расширила санкции против России. Под ограничения попали еще 160 физлиц и компаний из РФ, вводится запрет на импорт российского золота.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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