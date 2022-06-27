Война Сто двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 26 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- В России произошел первый с 1918 года дефолт по суверенным долговым обязательствам, сообщает Bloomberg.
- США планируют объявить о передаче Украине передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности, узнал CNN.
- Япония расширила санкции против России. Под ограничения попали еще 160 физлиц и компаний из РФ, вводится запрет на импорт российского золота.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Власти Литвы договорились с Еврокомиссией об основных принципах транзита РФ в Калининград, заявил, передает «Интерфакс», советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. Консультация состоялась из-за обновлений рекомендаций Еврокомиссии по реализации санкций.
«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — сказал Будрис. При этом он не стал комментировать конкретные принципы и положения.
С 18 июня Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда, а с 21 июня и грузовой транспорт из России с товарами, попавшими под санкции Евросоюза. Власти России обвинили Литву в транспортной «блокаде» и пригрозили принять ответные меры, если ограничения не снимут.
25 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна соблюдать санкции ЕС против России и не пойдет на компромисс в вопросе ограничения транзита в Калининградскую область.
Ситуация в регионах Украины. Главное из сообщений местных властей
- В Одесской области тушат пожар, возникший в жилом квартале одного из поселков после ночного ракетного удара с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Разрушены несколько зданий.
- За минувшие сутки в четыре общины Сумской области прилетело около 180 снарядов. В результате обстрелов погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены хозяйственные постройки, ферма и водонапорная башня.
- Киевский район Харькова, окрестности города и Харьковский район подверглись обстрелам в ночь на 27 июня. В результате возникло несколько пожаров. По предварительным данным, в Харьковском районе пострадал один человек. Всего за сутки по Харьковской области погибли два человека, пятеро получили ранения.
- В Донецкой области ночью были обстреляны окрестности Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Рай-Александровки, Николаевки и Константиновки. Всего за сутки погиб один человек, восемь ранены. В регионе нет газа, частично — воды и электричества.
- В Николаевской области утром обстреляли населенный пункт Березнеговатое и Широковскую общину в Баштанском районе. Повреждены дома, разрушен детский сад. Информация о пострадавших уточняется.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Американский Институт изучения войны (ISW) — о ситуации в Украине
- Удары российских войск по Киеву 26 июня, вероятно, можно считать ответом на обсуждение западными странами помощи Украине, которое продолжаются на саммите «Большой семерки» в Баварии.
- Кремль продолжает менять российское законодательство, чтобы провести «тайную» мобилизацию для поддержки операции в Украине. Речь идет о предложении разрешить брать на службу по контракту выпускников школ.
- Директор Военно-политического управления РФ генерал-полковник Геннадий Жидко, вероятно, взял на себя роль командующего российскими войсками в Украине. Об этом ранее сообщала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.
- Российские войска продолжают наступление на южные окраины Лисичанска, пытаются сохранить контроль над трассой Бахмут — Лисичанск, а также усиливают артиллерийские удары на южном направлении в Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
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В одном из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя обнаружены более 100 тел погибших при обстрелах, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, тела до сих пор находятся под завалами. Доставать их и проводить захоронение российские силы, захватившие город, не планируют. Каким образом Андрющенко стало известно о погибших и их числе, он не уточнил.
Кроме того, советник мэра сообщил, что в городе продолжается эксгумация тел из стихийных захоронений.
«В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится», — говорится в сообщении.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На большинстве направлений противник обстреливает позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру.
- Власти Беларуси продолжают оказывать военную поддержку РФ, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов.
- На Харьковском направлении российские силы безуспешно пытались атаковать села Дементиевка и Питомник.
- На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на городе Долина. Россияне также наступают в направлении села Мазановка. Бои продолжаются.
- На Донецком направлении противник с помощью артиллерии пытается блокировать Лисичанск с юга. Продолжаются бои в районе Волчеяровки. Под селом Верхнекаменка российские военные с потерями отошли после столкновений с украинцами.
- На Бахмутском направлении украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки и отразили атаку в направлении Клинового. Наступление россиян в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Был отбита очередная попытка российского штурма Марьинки.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Сразу после начала полномасштабной войны в Украине многие эксперты предупреждали: российская экономика, скорее всего, не выдержит удара санкций (и при любом развитии событий восстановится очень нескоро); доллар и евро будут стоить очень дорого; возможны проблемы с выплатами бюджетникам. Ничего из этого не произошло (по крайней мере пока) — а курс рубля и вовсе не был таким высоким с 2015 года. Во многом это результат финансовой политики, которую проводит российский Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной.
«Медуза» выяснила, как ЦБ работает в условиях военного времени — и с какими моральными дилеммами столкнулось его руководство.
Главные новости за ночь
- В России произошел первый с 1918 года дефолт по суверенным долговым обязательствам, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в ночь на 27 июня истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 миллионов долларов, подлежащих выплате 27 мая. При этом, как отмечает Bloomberg, с учетом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам, дефолт пока носит символический характер, и «мало что значит для россиян».
- Япония расширяет санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Они включают запрет на импорт российского золота, а также ограничения в отношении 70 физических и 90 юридических лиц из РФ. Об этом на саммите G7 объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
- США планируют на этой неделе объявить о передаче Украине передовых систем противоракетной обороны средней и большой дальности, рассказали источники CNN. Об этом ранее просил Киев.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент РФ Владимир Путин. Она считает этот формат взаимодействия между странами слишком важным.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет ежедневную трансляцию об основных событиях 124-х суток войны в Украине. Спасибо, что остаетесь с нами.