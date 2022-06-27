Bloomberg объявило о первом российском дефолте по внешнему долгу с 1918 года. Силуанов считает, что на Россию просто хотят повесить такой ярлык

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Агентство Bloomberg заявило, что Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу. 27 июня истек 30-дневный «льготный период» выплат по облигациям, которые должны были быть совершены 27 мая.

Речь идет о евробондах Россия-2026 и Россия-2036, по которым инвесторам должны были поступить соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро. Россия перечисляла средства для погашения долга в конце мая, однако, как пишет Reuters, некоторые держатели этих облигаций из Тайваня заявили, что не получили выплаты. О не состоявшихся выплатах по этим евробондам также пишет Financial Times.

Bloomberg отмечает, что дефолт имеет, в основном, символическое значение, и формальной декларации этого события не будет: обычно это делают рейтинговые агентства, но они перестали работать с российскими организациями из-за санкций. Инвесторы, как пишет Bloomberg, вправе сами объявить дефолт, но в их интересах может быть не делать этого и, к примеру, подождать снятия с России санкций.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия готова исполнять свои обязательства, но для нее создают искусственные преграды по обслуживанию внешнего долга, чтобы повесить ярлык «дефолт». «Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — сказал министр.

Россия не может совершать платежи по облигациям в долларах из-за западных санкций. Власти РФ решили расплачиваться с инвесторами в рублях, однако, как отмечают СМИ, это также может считаться дефолтом, поскольку условия выпуска облигаций не предполагают смены валюты.

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