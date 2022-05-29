Bloomberg: выплаты по российским облигациям в конце мая не дошли до инвесторов. Если это не произойдет за 30 дней, будет объявлен дефолт

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Выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов к вечеру 27 мая, сообщает агентство Bloomberg.

27 мая был сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро). Как пишет агентство, если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), куда Минфин РФ заранее перечислил деньги по выплатам на 27 мая, заявил вечером в пятницу, что средства для совершения выплат были сняты со счета.

Минфин России считает, что выполнил свои обязательства, перечислив деньги в НРД. Как пишет Bloomberg, именно НРД является зарегистрированным держателем облигаций, что «может поддержать аргумент России, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов».

Дефолт по внешним обязательствам стал грозить России из-за решения США не продлевать лицензию, позволявшую Москве платить по своему госдолгу в долларах несмотря на санкции.

26 мая министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что грозящий России технический дефолт «никак не повлияет на экономику». «Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», — сказал он.

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