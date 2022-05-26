Глава Минфина РФ заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на экономику

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что технический дефолт, который грозит России из-за того, что США отказались продлить лицензию, позволяющую обслуживать внешний долг, «никак не повлияет на экономику».

Силуанов подчеркнул, сообщает ТАСС, что Россия — надежный заемщик. «Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», — сказал министр финансов.

Валюты и ресурсов для выплат по госдолгу у России достаточно, приводит слова Силуанова РИА Новости.

США не стали продлевать лицензию, позволяющую России, несмотря на санкции, проводить выплаты держателям госдолга в долларах. Лицензия истекла 25 мая. Выплаты в долларах и евро, назначенные на 27 мая, Россия провела досрочно. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если Россия в течение 30 дней после этого срока не расплатится, то ее объявят допустившей технический дефолт. Россия заявляла о готовности проводить выплаты в рублях, но это было бы нарушением обязательств перед держателями госдолга.

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