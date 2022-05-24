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Минфин США отказался продлить лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг

Источник: Минфин США

Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Об этом говорится в уведомлении на сайте ведомства.

Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 мск. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.

Ближайший обязательный платеж в иностранной валюте ждет Россию 27 мая. Минфин исполнил свои обязательства по нему заранее, 20 мая. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ждать Россию в конце июля — после истечения 30-дневного grace period, отмечает The Bell.

Исправлено. Ранее в этой заметке со ссылкой на The Bell сообщалось, что дефолт может наступить уже на этой неделе. Приносим извинения читателям.

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Ранее о планах США заблокировать выплаты России по госдолгу после 25 мая сообщали источники Bloomberg.

В начале мая РФ сумела избежать дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте, проведя выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, срок погашения которых закончился 4 апреля.

До этого Россия попыталась провести выплаты по займам в рублях, но агентство Moodyʼs заявило, что это является изменением условий выпуска облигаций и может считаться дефолтом.

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