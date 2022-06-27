«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире запретить». Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки в БРИКС

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Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС — объединение стран, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Пока в Белом доме думали, что бы ещё в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна хочет стать полноправным членом БРИКС, а министерство иностранных дел Ирана сообщило, что страна подала заявку на членство в объединении.

Помощник президента России Юрий Ушаков 27 июня сказал, что Россия не против расширения БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин трижды участвовал во встречах БРИКС. Он выступил на Деловом форуме БРИКС, саммите стран-участниц объединения, а также на встрече «БРИКС плюс» (в ней участвовали в том числе президенты Аргентины и Ирана).

Во время своих выступлений Путин говорил, что с каждым годом авторитет БРИКС на мировой арене неуклонно повышается и что участники встречи «БРИКС плюс» «выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка».

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