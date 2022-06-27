Минфин обвинил Euroclear (посредника в проведении платежей) в намеренном неплатеже по евробондам. Факт дефолта министерство отрицает

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Министерство финансов РФ отреагировало на сообщения о дефолте России по внешнему долгу — первом с 1918 года.

27 июня истек 30-дневный «льготный период» выплат по евробондам Россия-2026 и Россия-2036, которые должны были быть совершены 27 мая. Инвесторы средства не получили, что, как указывают западные СМИ, может формально считаться дефолтом.

Минфин РФ уверяет, что еще 20 мая перечислил средства для выплат по госдолгу иностранным финансовым посредникам, в том числе депозитарию Euroclear.

Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия.

В соответствии с эмиссионной документацией по этим выпускам евробондов, заявил Минфин, событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника. Платеж, подчеркивается в сообщении, был произведен заблаговременно, а инвесторы не получили деньги «в силу действия третьих лиц». Такая ситуация прямо не прописана в эмиссионной документации как событие дефолта и, считает Минфин, «должна рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон».

Euroclear — крупнейший на европейском рынке . Компания зарегистрирована в Бельгии, но ее мажоритарными акционерами являются американские финансовые институты. В начале июня Forbes писал, что Euroclear действительно получил средства для выплат по российским евробондам, но не приступил к их распределению между инвесторами. Источники издания тогда сообщали, что Euroclear не собирается проводить выплаты, указывая, что нет механизма контроля за тем, чтобы эти средства не получили подсанкционные организации и граждане.

В Euroclear был счет у российского Национального расчетного депозитария. После вторжения России в Украину этот счет был заморожен, российские инвесторы лишились возможности получать выплаты по ценным бумагам, которыми владели.

Если дефолт России по этим выплатам будет признан официально, то это может привести к кросс-дефолту: будет считаться, что страна не может расплатиться по всем долгам в иностранной валюте на сумму в 38 миллиардов долларов. В этом случае владельцы бумаг смогут предъявить Минфину требования об уплате всего долга досрочно. Возможны также аресты активов России за рубежом.

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