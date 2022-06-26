Война Сто двадцать третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 25 июня можно прочитать здесь.
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В результате вчерашнего обстрела города Сарны погибли четыре человека
Об этом сообщил глава Ровненской области Украины Виталий Коваль. Еще два человека, по его словам, находятся в тяжелом состоянии.
Накануне Коваль сообщал, что в Сарнах под обстрел попали два центра по ремонту автомобилей.
Как отмечает «Русская служба Би-би-си», Ровенская область находится более чем в 300 км к западу от Киева, боевых действий там не было.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Ночью снова обстреливали Харьков
Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, были обстреляны жилой дом и медицинское учреждение.
Также обстрелам подверглись другие города Харьковской области. За сутки в регионе семь человек были ранены, еще один погиб, сказал Синегубов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт золота из России
Запрет вступит в силу в ближайшее время и будет применяться к вновь добытому или очищенному золоту. Он не коснется золота, экспортированного из России ранее, сообщило британское правительство.
Золото является одним из основных экспортных товаров России, в 2021 году оно принесло российской экономике 12,6 миллиарда фунтов стерлингов. <…> Лондон — крупный мировой центр торговли золотом, и санкции Великобритании (первые в своем роде, введенные против России) окажут огромное влияние на способность [президента РФ Владимира] Путина получать деньги.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российские войска в Украине
26 июня он посетил командные пункты российских военных на украинской территории, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны России.
В командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке и действиям российских войск «на основных операционных направлениях», заявило российское военное ведомство.
Куда именно приезжал Шойгу, не уточняется. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, снятые, как утверждается, во время его поездки в Украину.
Ежедневная сводка американского Института изучения войны (ISW)
- Минобороны России заявило, что командование его центральной и южной группировок войск в Украине сменилось, подтвердив предположение ISW.
- Представители украинской разведки считают маловероятным, что Беларусь присоединится к войне в Украине.
- Украинские источники подтвердили, что российские силы взяли под полный контроль Северодонецк и ведут бои в пределах Лисичанска.
- Войска РФ продвигались к северу и юго-востоку от Бахмута. Также они продолжали позиционные бои севернее Харькова, безуспешно пытались продвинуться юго-восточнее Изюма в сторону Славянска и укрепляли свои оборонительные рубежи на оккупированном юге Украины.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Большинство украинских сил, вероятно, покинули Северодонецк. В апреле 2022 года Россия пересмотрела свои ближайшие военные планы, отказавшись от оккупации большей части Украины в пользу более целенаправленного наступления в Донбассе.
- Захват Северодонецка является значительным достижением в рамках этой сокращенной цели. Поселок был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.
- Однако это лишь одна из нескольких непростых задач, которые необходимо выполнить России, чтобы оккупировать весь Донбасс. К ним относятся наступление на крупный центр Краматорск и обеспечение безопасности основных путей снабжения Донецка.
В войне между Россией и Украиной британские власти поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В Славянском направлении основные усилия противника сосредоточены на наступлении в направлении населенных пунктов Долгенькое и Мазановка.
- В Донецком направлении российская армия пытается окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне ведут обстрелы, чтобы сковать украинские войска и не допустить их переброски на другие направления.
- На Южнобужском направлении украинская авиация наносила удары по скоплениям российской армии, потери уточняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Киев подвергся обстрелу. Одна из ракет попала в девятиэтажный дом
Утром 26 июня в ходе обстрела со стороны России ракета попала в жилую многоэтажку в Шевченковском районе Киева, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате частично разрушились три верхних этажа здания. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадали минимум два человека, под завалами еще есть люди. В частности, по его словам, из-под обломков достали девочку семи лет, сейчас пытаются вытащить ее мать.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что еще одна ракета попала в площадку на территории детского сада.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Главные новости за ночь
- В Госдуме предложили разрешить заключать контракты на военную службу с выпускниками школ, достигшими 18 лет. Сейчас выпускники могут заключить контракт с армией только после трех месяцев срочной службы.
- Страны «Большой семерки» согласовали запрет на импорт золота из России, рассказали источники Reuters. Также, по данным Reuters и Bloomberg, «Большая семерка» ведет переговоры об ограничении цен на российскую нефть.
- Только четыре из 168 японских компаний, работавших на российском рынке, решили уйти с него после начала войны. О приостановки работы с РФ объявляли Toyota, Nissan, производитель шин Bridgestone и сеть магазинов одежды Uniqlo.
- Варшава назвала неприемлемым снятие польского флага с мемориального комплекса в Катыни. Консул Польши в Смоленске обратился за разъяснениями к российской стороне.
- Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии в размере 429 миллионов фунтов. Таким образом, объем экономической и гуманитарной помощи Лондона Киеву вырастет до 1,5 миллиарда фунтов.
Сегодня 123-й день войны. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.