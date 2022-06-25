Война Сто двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 24 июня можно прочитать здесь, а фотографии предыдущего дня войны посмотреть тут.

Главные новости последних часов:

Власти Львовской, Житомирской и Черниговской областей сообщили о ракетных обстрелах.

Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга и впервые раскрыло имена командующих войсками в Украине.

Генпрокурор России сообщил об отказе девяти европейских стран выдать РФ обвиняемых в преступлениях.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад собирает коалицию «для борьбы, а по большому счету, войны» с Россией.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится в МВД и ФСБ из-за статуса большинства жителей Украины, оказавшихся в России после начала войны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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