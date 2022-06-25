Война Сто двадцать второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 24 июня можно прочитать здесь, а фотографии предыдущего дня войны посмотреть тут.
Главные новости последних часов:
- Власти Львовской, Житомирской и Черниговской областей сообщили о ракетных обстрелах.
- Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга и впервые раскрыло имена командующих войсками в Украине.
- Генпрокурор России сообщил об отказе девяти европейских стран выдать РФ обвиняемых в преступлениях.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад собирает коалицию «для борьбы, а по большому счету, войны» с Россией.
- Омбудсмен Татьяна Москалькова обратится в МВД и ФСБ из-за статуса большинства жителей Украины, оказавшихся в России после начала войны.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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На марке изображен самолет «Мрия» («Мечта» на украинском), который был уничтожен в ходе обстрела российскими войсками аэродрома в Гостомеле.
Ранее «Укрпочта» выпустила несколько марок «военной серии», в том числе с надписями «Русский военный корабль, иди ** ***!» и «Русский корабль ВСЕ», посвященные нападению на остров Змеиный и гибели крейсера «Москва» соответственно.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы ему пришлось бы отказаться от помощи Украине, потому что это стало слишко сложно или дорого.
«Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от задачи [поддержки] Украины, потому что она стала слишком сложной, а стоимость поддержки этих людей была слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел», — сказал Джонсон в интервью BBC News, которое цитирует The Guardian.
Пока, подчеркнул премьер-министр Великобритании, он не видит поводов уходить в отставку.
Джонсон одним из первых западных лидеров приехал в Киев. Великобритания выделила Украине несколько пакетов помощи и ввела санкции в отношении России.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- ВСУ, вероятно, перестраивают свою оборону в зоне Северодонецк-Лисичанск, поскольку российские бронетанковые подразделения продолжают постепенно продвигаться к южной границе этого участка.
- С начала июня российское верховное командование, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых должностей оперативного командования в войне на Украине. В их число входят командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГФ) генерал армии Александр Дворников. Дворников также некоторое время, вероятно, исполнял обязанности общего оперативного командующего.
- Командование ЮГФ, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку ЮГФ продолжает играть главную роль в наступлении России с Донбассе. На протяжении более тридцати лет Суровикина преследовали обвинения в коррупции и жестокости.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Великобритания в этом военном конфликте поддерживает Украину.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал очередной пост в телеграме, посвященный на этот раз решению властей некоторых украинских регионов сократить преподавание русского языка и литературы в школах.
Володин, в частности, заявил, что «одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он также высказал мнение, что украинских чиновников, принимающих решение о сокращении школьной программы по русскому языку и литературе, следует привлечь к ответственности «за нарушение прав людей».
А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать.
В Белгородской области до 9 июля продлено действие «желтого» уровня террористической опасности, сообщил губернатор Геннадий Гладков.
«И призываю вас, дорогие друзья, быть бдительными. Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведет. Но я убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой», — написал Гладков.
После начала российского вторжения в Украину в приграничных российских регионах был введен повышенный уровень террористической опасности. Некоторые регионы позже его отменили, другие — как Белогородская область — регулярно продлевают.
Власти Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах территории их регионов с украинской стороны.
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Власти украинских регионов продолжают оценивать ущерб, причиненный ночными и утренними обстрелами. Так, в Житомирской области, пишет «Суспильне», подтверждена гибель одного военнослужащего, в Харьковской области один человек погиб, девять пострадали, в Львовской области ранения получили четыре человека.
Власти Львовской, Житомирской, и Черниговской областей сообщили о ракетных обстрелах.
Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что по воинским частям и объектам вокруг города было суммарно выпущено 24 ракеты.
Власти Черниговской области сообщают об обстреле поселка Десна, по данным ВСУ, было выпущено 20 ракет, масштаб ущерба уточняется.
Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил об ударе четырьмя ракетами по военному объекту на Яворовщине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Визовый центр Греции приостановил прием документов
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), о приостановке приема документов визовый центр Греции проинформировал компании-партнеров вечером 24 июня. Такое решение объяснили в визовом центре «техническими причинами».
В одной из компаний-туроператоров «Вестнику АТОР» рассказали, что проводится обновление системы визового центра. Если причины действительно технические, то не исключено, что прием документов на визы возобновится в ближайшее время, считают в АТОР.
При этом отмечается, что с 27 июня по техническим причинам на неопределенный срок приостанавливают свою работу консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.
Греция — одна из стран Евросоюза, которая выдает россиянам туристические шенгенские визы. Многие другие страны Шенгенского соглашения прекратили выдачу виз такого типа после начала пандемии коронавируса и до сих пор не возобновили.