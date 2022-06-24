Война Сто двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Украинским войскам приказали оставить Северодонецк, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.
- Российские СМИ сообщили о взрыве автомобиля в оккупированном Херсоне. Предположительно, погиб глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской «администрации» Херсонской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По их словам, Украина могла потерять Херсон из-за решений руководства СБУ в первые дни войны.
- Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года, заявила глава Офиса европейской и евроатлантической интеграции правительства Украины Наталья Форсюк.
- Евросоюзу стоит отказаться от введения новых санкций против России и вместо этого способствовать переговорам Москвы и Киева, заявил старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Президент, премьер-министр и спикер Верховной рады Украины записали обращение в связи с получением статуса кандидата в ЕС
Владимир Зеленский:
Статус кандидата — это обязательный этап, который проходило большинство стран. Это точка невозврата. Это не просто новое название или новая вывеска. Это новый статус и новый имидж. Сегодня признано: Украина — не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не «серая» зона, не транзитная территория.
Руслан Стефанчук:
Это мощный политический месседж. Его услышат и солдаты в окопах, и каждая семья, которая была вынуждена бежать от войны за границу, и каждый, кто помогает приближать нашу победу. Но услышат его и в бункере. Мы не можем изменить географию. Россия и в дальнейшем будет нашим соседом. Но это решение изменило историю.
Денис Шмыгаль:
Теперь наше государство будет не только перенимать европейский опыт, но и сможет влиять на формирование отраслевых политик Евросоюза. Теперь процесс интеграции Украины в ЕС стал необратимым.
Госпогранкомитет Беларуси: с начала войны в страну прибыли более 33 тысяч украинцев
Украинская сторона подтвердила захват города Горское в Луганской области
О захвате Горского в телеэфире заявил глава военной администрации Горской общины Алексей Бабченко, передает издание «Страна».
«На сегодняшний день Горская община полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел», — заявил Бабченко.
Ранее 24 июня о захвате Горского заявили в самопровозглашенной ЛНР. Там также завили, что взяли соседний населенный пункт Золотое.
Минкультуры запретило вывозить экспонаты из России на зарубежные выставки
Министерство культуры еще 3 марта перестало выдавать подведомственным музеям разрешения на временный вывоз из России музейных экспонатов, заявили РБК в пресс-службе министерства.
Там добавили, что вывоз предметов искусства на выставки в «дружественные» страны возобновят в 2023 году.
Накануне стало известно, что Государственный исторический музей и Эрмитаж ограничили отправку экспонатов на зарубежные выставки.
Глава Донецкой области: в результате российских обстрелов в регионе за сутки погибли три мирных жителя, еще один был ранен
Как сообщил Павел Кириленко, в поселке Максимильяновка от обстрелов пострадали детский сад и жилые дома, а в городе Константиновка — автомобили спасателей, прибывшие для подвоза воды жителям города.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Baza рассказала о второй попытке поджога военкомата за сутки
По информации издания, рано утром 24 июня кто-то бросил четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Перми.
Ранее Baza сообщила, что в ночь на 24 июня неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в Белгороде с помощью двух «коктейлей Молотова».
В «Ельцин-Центре» отрицают проверку центра «Э»
В пресс-службе «Ельцин-Центра» изданию «Вот Так» заявили, что о проверке им ничего не известно. Информацию об этом там назвали «вбросом».
«Идет конференция [„История сталинизма“], выступают докладчики, все по плану», — отметили в пресс-службе.
Джонсон: украинцы, прибывшие в Великобританию нелегально, теоретически могут быть высланы в Руанду
Беженцы из Украины, прибывшие в Великобританию нелегально, в теории могут попасть под программу высылки нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передает The Guardian.
«Мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть как минимум два хороших маршрута для приезда в эту страну. Но если вы прибываете сюда нелегально, вы подрываете [права] всех тех, кто делает это легально. И это безумие. Поэтому я боюсь, что ответ да, теоретически это может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно», — сказал Джонсон.
Ранее он заявлял, что украинские беженцы не попадут под схему высылки нелегальных мигрантов в Руанду.
Главные фотографии прошедшего дня
Закончился 120-й день войны. Украине предоставили статус кандидата в члены Евросоюза. США пообещали выделить стране еще 450 миллионов долларов военной помощи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-белорусской системе ПВО необходимо срочное укрепление. Показываем главные фотографии предыдущего дня войны.
Журналисты нашли яхту российского миллиардера и депутата Госдумы Андрея Скоча
Яхта Madame Gu стоимость 156 миллионов долларов пришвартована в порту Рашид в Дубае, сообщило агентство Associated Press.
Forbes оценивает состояние Скоча в 4,7 миллиарда долларов. Депутат попал под санкции США и ЕС несколько лет назад. После начала войны в США отдельно внесли в санкционный список яхту Madame Gu.
Обнаружение этого судна в Дубае показывает, как богатые россияне прячут свои активы в ОАЭ, несмотря на западные санкции, отмечает Associated Press.
Группа Little Big выпустила антивоенный клип
Он называется «Generation Cancellation». Это первая работа коллектива, выпущенная после начала войны.
«Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды что мы решили бросить все и уехать из страны», — заявил лидер Little Big Илья Прусикин.
Опрос: три четверти клиентов российских банков сомневаются в своей способности отдавать текущие долги
Согласно опросу аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG), проведенному в апреле-мае, только 23% респондентов уверены в собственной способности обслуживать текущие долги, пишет «Коммерсант».
По оценке представителя Kept Ольги Бледновой, это вдвое меньше, чем могло быть до начала войны. Если ситуация будет ухудшаться, доля заемщиков, уверенных в том, что они способны платить по кредитам, может снизиться еще больше, считает она.
В опросе Kept приняли участие свыше двух тысяч респондентов — розничных клиентов банков, а также компаний малого и среднего бизнеса.
«Проект» проанализировал, как изменилась российская военная техника за 10 лет
«Коммерсант-Урал»: сотрудники центра «Э» пришли с проверкой в «Ельцин-центр»
По данным издания, проверка проводится «по факту распространения экстремистской литературы» и связана с проведенным накануне обыском в офисе екатеринбургского «Мемориала».
23 июня источник ТАСС заявлял, что в екатеринбургском "Мемориале" при обыске нашли книгу «ФСБ взрывает Россию», которая в 2015 году была признана в России экстремистским материалом.
Сообщалось, что глава «Мемориала» в Екатеринбурге Алексей Мосин был задержан. 23 июня Мосин должен был выступать с докладом в «Ельцин-центре», где проходит Международная научная конференция «История сталинизма».
«Коммерсант»: производители попросили увеличить объем пакетов с детскими соками из-за нехватки упаковки
Союз производителей соков, воды и напитков попросил правительство увеличить максимальный объем упаковки соковой продукции для детей до трех лет с 0,2 до 0,5 литра, выяснил «Коммерсант».
По словам источников издания, это позволит сэкономить пищевую упаковку, с приобретением которой начались проблемы из-за войны и введения санкций против России.
Сейчас для детей до трех лет сок производится порционно в упаковках по 0,2 л. 80% такой упаковки были импортом, рассказал один из собеседников «Коммерсанта».
В конце мая стало известно, что волгоградский производитель соков и детского питания «Сады Придонья» сменит дизайн упаковки из-за проблем с поставками картона, лаков и красок, вызванных санкциями. Значительную часть каждого решили сделать просто белой.
Baza: в Белгороде в здание военкомата бросили два «коктейля Молотова»
По информации издания, это сделал неизвестный мужчина в ночь на 24 июня. В результате в одном из помещений военкомата загорелся стол, но огонь быстро потушили.
По данным Baza и других изданий, с начала войны в разных городах России уже произошло более 10 попыток поджога военкоматов.
С начала войны в приграничных районах Белгородской области были повреждены 359 домов и 112 автомобилей
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дома и автомобили пострадали от ударов ВСУ.
Власти Белгородской области начали восстановительные работы, добавил Гладков.
Украинский журналист Денис Казанский назвал имя погибшего в Херсоне — Дмитрий Савлученко
О том, что фамилия погибшего Савлученко, РИА Новости подтвердили в «новой администрации» Херсонской области.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Российские СМИ сообщают о гибели в Херсоне представителя пророссийской «администрации»
По данным РИА Новости, в оккупированном Россией городе взорвался автомобиль.
ТАСС со ссылкой на «новые власти» региона пишет, что в результате покушения, предположительно, погиб глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской «военно-гражданской администрации» Херсонской области.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Представители самопровозглашенной ЛНР заявили о взятии под контроль населенных пунктов Горское и Золотое к югу от Лисичанска
Это сообщение пока не комментировали ни Минобороны России, ни представители украинской стороны.
Накануне посол самопровозглашенной республики Родион Мирошник утверждал, что в Горском и Золотом остается 1500-2000 украинских военных и что они готовы сдаться. Представители ЛНР также говорили о взятии этой группировки в кольцо.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Сводка американского Института изучения войны
- Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль границы с Украиной, но вряд ли вступят в войну из-за их ограниченных возможностей и неблагоприятных внутренних последствий военного вмешательства.
- Российские войска, вероятно, достигли южной окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват обоих городов. Эти успехи вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ослабят возможности России.
- Российские силы продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, переходят к взятию под контроль этих населенных пунктов.
- Российские силы, вероятно, успешно перекрыли украинские пути сообщения вдоль трассы Бахмут — Лисичанск и используют это для усиления наступления на Лисичанск.
- Российские войска накапливали технику и продолжали наращивать оборонительные возможности вдоль фронта на юге Украины.
Антивоенные граффити петербургской художницы Влады
Влада рисует граффити против войны на улицах Петербурга с самого начала российского вторжения в Украину. Среди ее работ есть серия «Говорящие слова». В разговоре с «Медузой» художница описала ее смысл так: «Я выбираю слова, которые мне кажутся наиболее значимыми и выразительными. Пластика моих персонажей работает на идею».
Первая антивоенная работа Влады появилась в ночь на 28 февраля. На ее создание ушло около двух часов, за это время мимо художницы несколько раз проехали машины ППС и Росгвардии. В итоге из-за появления граффити кто-то вызвал полицию, но Влада успела закончить работу и уже уходила с места.
Работа «Пусто» сделана в заброшенном складе магазина «Лента» на Васильевском острове. По словам Влады, она пыталась передать в ней чувство непонимания и внутренней опустошенности: «Я хотела показать амбивалентность этих фигур, они — живые/неживые создания. Кажется, это пограничное состояние отражало чувства многих после 24 февраля».
В переводе с украинского «влада» означает «власть». По словам Влады, сейчас это слово имеет для нее мрачный оттенок и ассоциируется не с силой, а с бессилием. «Я хотела показать эту сторону власти, которая строится на унижении других. Не хочу ассоциировать свое имя и себя с этим значением», — говорит художница.
Глава Луганской области Сергей Гайдай — о ситуации в регионе
- Украинских военных приходится отводить из Северодонецка, так как находиться на разбитых позициях нет смысла — растет число погибших. Поэтому войска уже получили приказ отойти на другие позиции.
- Российская армия обстреливает Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
- Россияне продвигаются к Лисичанску со стороны города Золотое и поселка Тошковка. На окраины города проникали диверсионно-разведывательные группы врага, но были вытеснены.
- Россиянам удалось овладеть поселком Николаевка в Северодонецком районе.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Ежедневная сводка британской военной разведки
На этот раз она посвящена пилоту российского штурмовика Су-25, сбитого 17 июня. О взятии пилота в плен Служба безопасности Украины сообщила 21 июня.
- Пилот признался, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в частную военную компанию «Вагнер» и совершил несколько боевых вылетов во время конфликта.
- Использование отставных военных, которые сейчас работают на «Вагнер», для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством авиационных экипажей.
- Вероятно, это можно объяснить недостаточностью личного состава, подготовленного должным образом, и боевыми потерями России.
- Сообщается, что при вылетах российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.
- Это, вероятно, указывает на то, что самолеты ЧВК «Вагнер» являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют ЧВК современное авиационное оборудование.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Украину.
Песков: в споре о транзите в Калининград Москва настроена «достаточно решительно», но не спешит с ответными мерами
Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения. <…> Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать», — сказал он.
Песков не исключил, что Литва может отменить ограничения на транзит, но заявил, что в Кремле будут готовиться в том числе к худшим вариантам. «Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.
- На Северодонецком направлении продолжаются бои за Северодонецк. Российские войска наступали в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступление в районе Боровского ВСУ успешно приостановили.
- На Бахмутском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.
- На Новопавловском направлении украинская армия обнаружила и разбила задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы.
- Практически по всем направлениям велись обстрелы, в том числе гражданской инфраструктуры.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
Главные новости за ночь
- Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По их словам, Украина могла потерять Херсон из-за решений руководства СБУ в первые дни войны.
- Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года, заявила глава Офиса европейской и евроатлантической интеграции правительства Украины Наталья Форсюк. Раньше это сделать проблематично из-за « огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать», добавила она.
- Евросоюзу стоит отказаться от введения новых санкций против России и вместо этого способствовать прекращению огня в Украине и переговорам, заявил Reuters старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
Сегодня 121-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.