Война Сто двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

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Сто двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 23 июня можно прочитать здесь.

Главные новости последних часов:

Украинским войскам приказали оставить Северодонецк, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Российские СМИ сообщили о взрыве автомобиля в оккупированном Херсоне. Предположительно, погиб глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской «администрации» Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова, сообщило Politico со ссылкой на источники. По их словам, Украина могла потерять Херсон из-за решений руководства СБУ в первые дни войны.

Украина вступит в ЕС не раньше 2029 года, заявила глава Офиса европейской и евроатлантической интеграции правительства Украины Наталья Форсюк.

Евросоюзу стоит отказаться от введения новых санкций против России и вместо этого способствовать переговорам Москвы и Киева, заявил старший советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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