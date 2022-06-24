С мемориала в Катыни убрали флаг Польши

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С мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши, сообщает РБК со ссылкой на местные власти.

Кто именно принял решение о снятии флага, из статьи неясно. РБК пишет, что в администрации Катыни подтвердили, что 24 июня было «обнаружено отсутствие польского флага», однако перенаправили другие вопросы журналистов в Музей современной истории России, к которому относится мемориал.

Мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что решение было принято министерством культуры. «Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков — тем более», — заявил чиновник.

Мемориал в Катыни создан на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а также репрессированных граждан СССР. Советские власти до 1990 года отрицали причастность к убийству польских военных, возлагая ответственность на немцев.

Флаги России и Польши у мемориала в Катыни, кадр 2018 года Google Street View

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