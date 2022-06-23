Война Сто двадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 22 июня можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Украина потеряла контроль над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка к югу от Лисичанска в Луганской области.
- Чехия отказалась выдавать визы россиянам до конца марта 2023 года.
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Сеть «Связной» получила с помощью параллельного импорта телефоны Apple и Samsung, а также игровые консоли PlayStation, Xbox и Nintendo, сообщил «Коммерсант».
По данным издания, стоимость устройств будут на 10–20% выше, чем на аналогичные товары, ввезенные до начала войны в Украине.
Как сообщает RTVi, в Харьковской области под Изюмом погиб участник Интернационального легиона территориальной обороны Украины, гражданин Чехии Михал Яник.
Он состоял в батальоне «Карпатская Сечь» при 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Яник умер 10 июня в результате минометного обстрела.
МИД Чехии подтвердил, что Михал Яник погиб. Министерство пытается доставить его тело в Чехию.
RTVi указывает, что Яник — первый гражданин Чехии, погибший в Украине во время войны.
Силы самопровозглашенной ЛНР взяли под контроль единственную дорогу, ведущую из Северска Донецкой области в Лисичанск Луганской области. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По его словам, группировка украинских войск в Лисичанске, насчитывающая пять-семь тысяч человек, «теперь отрезана от снабжения».
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Чехия решила, что не будет выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года.
После вторжения России в Украину некоторые страны, например, Чехия, Латвия, Литва и Эстония, прекратили выдачу виз россиянам, кроме особых случаев.
12 июня художник из Екатеринбурга Тимофей Радя опубликовал видео и фотографии своей новой работы — надписи «Жить — прошлым!» на крышах двух девятиэтажек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Этот проект и сами слова «Жить — прошлым!» Радя придумал задолго до начала войны, но решил сделать его только сейчас.
Конструкцию, установленную без разрешения, городские службы демонтировали спустя два дня — огромные черные буквы просто скинули с крыши. «Медуза» поговорила с Радей о том, почему во время войны он выбрал именно эти слова — и почему продолжает заниматься стрит-артом, находясь в России.
В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога.
Разведка Великобритании — о наступлении России в Донбассе
- С 19 июня российские войска с высокой вероятностью продвинулись более чем на пять километров к южным подступам к городу Лисичанск в Луганской области Украины. Некоторые украинские подразделения отступили, вероятно, чтобы избежать окружения. Улучшение позиций России на этом направлении, вероятно, вызваны недавним усилением подразделений и сильной концентрацией артиллерийского огня.
- Российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий «котел», продвигаясь по окраинам застроенной территории. Однако попытки России, направленные на достижение более глубокого окружения с целью захвата западной части Донецкой области, остаются безуспешными.
Великобритания поддерживает Украину в этой войне.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области Украины сложилась «крайне тяжелая ситуация». По его словам, российские военные «собрали все резервы и направили на штурм Северодонецка и направлении Золотое-Тошковка».
Гайдай отметил, что Украина проводит «тихую эвакуацию» из Лисичанска, расположенного возле Северодонецка. По трассе Лисичанск-Бахмут проехать нельзя.
Глава обладминистрации также сообщил, что Лоскутовка и Рай-Александровка с вечера 22 июня оккупированы российскими военными. «Мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки на Золотое и Волчеяровку», — добавил Гайдай.
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Институт изучения войны — о ситуации в Украине
- Российские войска продолжают наступление южнее Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни дойдут до города, хотя вряд ли быстро возьмут под свой контроль район Северодонецка и Лисичанска.
- Российские войска продолжили наступательные действия в направлении Славянска и добились незначительных успехов.
- Российские силы активизировали усилия по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Бахмут-Лисичанск.
- На юге Украины россияне сосредоточились на обороне и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области.
- Украинские военные сократили число вылетов турецких ударных беспилотников Bayraktar на востоке страны из-за российских систем ПВО. ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию о ситуации в зоне боевых действий.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Северодонецком направлении российские войска взяли под свой контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Это приближает Россию к цели окружить украинскую армию, которая защищает Горское и Золотое к югу от Лисичанска.
- Россияне ведут штурм, чтобы установить контроль над населенным пунктом Сиротино вблизи Северодонецка. Россия готовится форсировать реку Северский Донец, которая разделяет Северодонецк и Лисичанск.
- На Бахмутском направлении российские военные ведут наступление на населенные пункты Золотое и Волчеяровка, а также пытаются овладеть командными высотами в районе Берестового, чтобы взять под свой контроль трассу Бахмут — Лисичанск. Россияне перебросили в этот район новую батальонно-тактическую группу.
- В Херсонской области российская армия готовится к штурму от Киселевки на Посад-Покровское и от Александровки до Лупарево, чтобы выйти на административные границы Херсонской области.
- В акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Начинается 120-й день войны России против Украины. «Медуза» возобновляет онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.