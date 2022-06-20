Глава СВР предложил включить в школьные учебники «героическую борьбу народов Донбасса»

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, занимающий пост председателя Российского исторического общества, заявил, что в школьных учебниках должна быть отражена «героическая борьба народов Донбасса».

Об этом, сообщает «Интерфакс», Нарышкин заявил 20 июня на общем собрании Российского исторического общества.

В 2014 году, напомнил Нарышкин, в школьный курс истории добавили «сведения о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией».

Представители Российского исторического общества, заявил он, участвуют в сборе «свидетельств преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса».

Считаю, что окончательная интеграция народных республик в наше единое историко-культурное пространство, равно как и сохранение памяти о текущих событиях в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине являются для Российского исторического общества приоритетами на обозримую перспективу.

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