«Связной» подтвердил получение айфонов и игровых консолей через параллельный импорт

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Сеть «Связной» подтвердила получение зарубежной электроники с помощью , пишет «Коммерсант». Речь идет, в частности, о смартфонах Apple и Samsung и игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

«Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военных действий на Украине», — пишет газета. Устройства, как следует из статьи, предназначены для стран из Евразийского экономического союза, куда входят, помимо России, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. На устройства будет действовать гарантия.

В «Связном» утверждают, что за счет параллельного импорта расширили ассортимент «более чем на 100 товарных позиций». При этом «докризисных запасов» хватит, согласно руководству компании, еще на «два-три месяца».

По словам источника «Коммерсанта» в одном из ритейлеров, компании пока опасаются заявлять о ввозе продукции через параллельный импорт, поскольку «все еще рассчитывают на возобновление отношений с производителями».

После вторжения России в Украину десятки компаний, в том числе производители самой популярной электроники, объявили о прекращении поставок в Россию. После этого власти РФ разрешили использовать для их ввоза .

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