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Семен Лиходеев / ТАСС

Ozon и Wildberries разрешили продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта, то есть товары, ввезенные в страну без разрешения правообладателя. Об этом пресс-службы маркетплейсов рассказали изданию Sostav. К ним присоединился и «Яндекс.Маркет», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Три крупнейших маркетплейса внесли изменения в правила для продавцов после того, как правительство России в конце марта узаконило параллельный импорт. 6 мая Минпромторг РФ опубликовал приказ со списком таких товаров.

Всего перечень содержит 96 пунктов. Среди них:

одежда и обувь, косметические компоненты,

бытовая техника (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips),

аудио-, фото- и видеотехника, умные часы, игровые приставки (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, XBox, PlayStation, Nintendo),

автомобили (Bentley, Cadillac, Land Rover, Jaguar и другие), двигатели (Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen) и запчасти к ним (в том числе шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone).

«Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного санкционного режима», — заявили в Минпромторге.

Пока конкретная продукция из списка министерства на Ozon не представлена, поскольку не все продавцы успели изучить правовую базу и возможности, сообщил «Ведомостям» представитель площадки. Однако, по словам собеседника газеты, «у многих есть заинтересованность в этом».

Накануне в пресс-службе Ozon заявили, что для продажи товаров параллельного импорта поставщикам нужно будет подтвердить подлинность и происхождение продукции, иначе его скроют из продажи, чтобы избежать реализации подделок. В «Яндекс.Маркете» тоже ждут гарантий от продавца, что их продукция соответствует законам РФ, как и в случае с обычным импортом. Маркетплейс также запрашивает у поставщиков документы о происхождении товара. Если их нет, карточка продажи скрывается.

При этом, отмечают «Ведомости», в «Яндекс.Маркете» и Wildberries вся продукция проверяется только в случае жалоб покупателей или правообладателей. В Ozon заявили, что основная часть контрафакта на их площадке выявляется до того, как товар становится виден клиенту.

В Ozon объяснили готовность продавать на своем сайте товары из списка параллельного импорта тем, что такая мера важна с точки зрения обеспечения ассортимента, необходимого для российских потребителей. В Wildberries добавили, что это способ создать запасы товаров первой необходимости, что поможет стабилизировать цены и создать новые рабочие места.

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На маркетплейсах и раньше не следили строго за авторским правом, отметил генеральный директор облачного сервиса «Мойcклад» Аскар Рахимбердиев. По его словам, для некоторых товаров параллельного импорта маркетплейс пойдет на уступки, разрешит продавцам реализовывать продукцию без полного перечня документов.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал маркетплейсы главным бенефициарами параллельного импорта. Он отметил, что на первых порах такие товары будут реализовываться именно малым и средним бизнесом, тогда как крупные игроки рынка будут не готовы брать на себя риски работы по такой схеме, предпочитая выступать посредниками.

США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны из-за войны в Украине наложили на Россию санкции, включающие в себя запрет на поставки многих категорий продукции. На фоне санкций и российского вторжения почти тысяча иностранных компаний объявили о прекращении или приостановке деятельности в России.

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