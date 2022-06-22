Война Сто девятнадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 21 июня можно прочитать здесь.
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ВСУ заявили о российских потерях в результате удара по острову Змеиный
По версии украинского Оперативного командования «Юг», противник утратил:
- зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1»;
- радиолокационную станцию;
- автомобильную технику.
О серии ударов украинских войск по острову Змеиный сообщалось 20 июня. В результате на острове якобы произошли десятки взрывов и пожар. Минобороны РФ заявило, что российские военные отбили атаку на Змеиный, сбив 13 украинских беспилотников.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Россия продолжает обстреливать район Северодонецка, стремясь захватить его через Изюм на севере и Попасную на юге. Российская армия, скорее всего, готовится к попытке перебросить в Донбасс большое количество резервных подразделений.
- Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Но самопровозглашенная ДНР публикует данные о потерях своих сил. С начала года до 16 июня республика признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными.
- Уровень потерь сил ДНР эквивалентен примерно 55% их первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил в Донбассе.
- Высока вероятность, что силы ДНР оснащены устаревшим вооружением и техникой. Способность обеих сторон конфликта формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Украинские войска отразили штурм Углегорской ТЭС в Донецкой области. Также остановили наступление в направлении Молодежное — Екатериновка, российские войска отошли.
- На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.
- В Харьковском направлении армия РФ ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации украинских войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры.
- На Славянском направлении российские войска оказывают систематическое огневое воздействие, чтобы создать условия для восстановления наступления на Славянск.
- Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, бои продолжаются.
Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Главные новости за ночь
- Украина тратит на войну пять-шесть миллиардов долларов ежемесячно, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
- Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо покинул свою партию «Движение пяти звезд» из-за ее отказа поддержать отправку военной помощи Украине.
- Ирландия в рамках санкций заблокировала российские активы более чем на 1,7 миллиарда долларов.
- IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров, где расположены магазины бренда, о досрочном расторжении аренды.
- Совет района Прага-3 в чешской столице предложил мэрии переименовать улицу, названную в честь маршала Советского Союза Ивана Конева.
- Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложил выпустить обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль» для повышения устойчивости экономики к санкциям.
- Для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 нужны 64 наименования комплектующих и не менее 50 миллиардов рублей, заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.
- Война в Украине может стать соревнованием на выносливость между россиянами и европейцами, считает президент США Джо Байден.
Сегодня 119-й день войны России с Украиной. «Медуза» возобновляет онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.