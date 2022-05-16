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АНО «Цифровые платформы» объявила о начале работы магазина приложений NashStore, которое называют российской альтернативой Google Play. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru… Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», — говорится в заявлении генерального директора «Цифровых платформ» Арсения Щельцина.

В NashStore, заявили его создатели, доступно более тысячи приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «РН-Карт» (топливная карта «Роснефти»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, ПСБ-Бизнес, «Сбермаркет», Совкомбанк, «Сетелем банк», Gloria Jeans и другие.

Чтобы установить «альтернативное приложение», создатели предлагают пользователям разрешить установку приложений из неизвестных источников в настройках своего смартфона, а затем скачать магазин с «Яндекс.Диска», ссылка на который опубликована на официальном сайте NashStore. Такой путь установки объяснили тем, что в Google накладывают ограничения на Android для установки альтернативных магазинов приложений.

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После анонса запуска приложения появились сообщения о том, что оно работает с перебоями. Так, редактору TJ не удалось с первой попытки войти в сервис — ошибка появлялась и с VPN, и без.

В свою очередь в официальном телеграм-канале приложения заявили о «сильнейшей DDoS-атаке»: «Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно».

App Store и Google Play удалили приложения компаний, которые попали под санкции, введенные из-за вторжения России в Украину. В частности, для скачивания стали недоступны приложения «Аэрофлота» и Сбера. Кроме того, платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России, из-за чего платежи в Google Play и App Store стали недоступны.

О разработке NashStore стало известно в конце марта. «Альтернативное приложение для Android» собирались запустить 9 мая.

В России разрабатывают и другие магазины приложений для устройств на Android. В апреле гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений RuMarket. Позже министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что разработку российского магазина приложений на платформе Android возглавила группа VK. Этот магазин приложений собираются запустить до конца мая.

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