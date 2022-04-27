Приложения «Аэрофлота» и Utair исчезли из App Store

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Обновление: Из App Store пропало приложение авиакомпании Utair, пишет «Коммерсант».

Приложение российской авиакомпании «Аэрофлот» более недоступно для скачивания в App Store.

«Просим пассажиров не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», — заявил «Аэрофлот».

Ранее установленные приложения для iOS или Android продолжают стабильно работать, сообщила авиакомпания, добавив, что «для тех, кто не успел установить мобильное приложение на устройства с операционной системой iOS, доступно веб-приложение».

«Аэрофлот», как и ряд других российских авиакомпаний, попал в санкционный список США. Приложения Сбербанка, также находящегося под санкциями, уже удалены и из App Store, и из магазина приложений для устройства на платформе Android — Google Play.

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