Из Google Play удалили мобильное приложение Сбербанка. Из App Store оно исчезло день назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мобильные приложения Сбербанка более недоступны для скачивания в Google Play, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка.

В частности, в магазине приложений для устройства на платформе Android более недоступны: «Сбербанк онлайн», «СберБизнес», «Сбербанк инвестор», «СберИнвестор X», «Сбербанк инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, отмечает кредитная организация.

Днем ранее из-за санкций, наложенных на Сбербанк в связи с российским вторжением в Украину, приложения этой кредитной организации были удалены из App Store. Ранее установленные приложения продолжают работать без ограничений, заявили в Сбербанке.

Все события этого дня

Война Сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь