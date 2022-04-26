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VK возглавила разработку российского аналога Google Play

Источник: Правительство РФ

Группа VK (бывшая Mail.ru Group) занялась разработкой российского магазина приложений, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа VK взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе», — сказал министр.

Шадаев сказал, что «это не делается за бюджетные деньги». «Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка», — сказал министр. Он рассчитывает, что «первую бету» запустят до конца мая.

Разработка, по словам Шадаева, началась полтора месяца назад, из-за риска, что российские приложения отключат от магазинов App Store и Google Play. В марте министр говорил, что российский магазин создают на платформе Android, а для iOS «в силу его более закрытой архитектуры вопросы остаются».

«Коммерсант» писал в начале апреля, что за создание отечественного аналога App Store и Google Play среди прочих конкурируют Сбербанк, «Яндекс» и VK. На тот момент правительство не выбрало главного разработчика.

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В России разрабатывают и другие магазины приложений для устройств на Android. В марте директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков заявил о планах создать маркетплейс NashStore, в апреле гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений RuMarket.

В марте Google ограничил работу Google Play в России, запретив российским пользователям покупать приложения, оплачивать подписки и совершать покупки в приложениях. Компания объяснила такой шаг «нарушением работы» платежных систем: в магазине перестали принимать российские карты Visa и Маstercard, а затем — карты «Мир».

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