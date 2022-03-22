В Google, по данным Bloomberg, ждут запрета в России, в том числе после заморозки ютьюба Минобороны РФ В последние недели компания негласно вывезла сотрудников из России

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Hannah McKay / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудники Google опасаются, что деятельность компании в России будет запрещена, в том числе из-за видеохостинга YouTube, который «стал серьезным источником напряженности в отношениях с правительством» России, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова анонимных источников.

Поводом для запрета в России могут стать в том числе действия YouTube на прошлой неделе. Согласно внутреннему документу, YouTube заморозил канал министерства обороны России, запретив российским военным в течение семи дней публиковать записи. Судя по каналу Минобороны РФ, последняя запись в аккаунте появилась шесть дней назад.

В документе утверждается, что компания пошла на такой шаг после того, как министерство назвало российское вторжение в Украину «освободительной миссией» в двух видео, которые YouTube удалил. Руководство YouTube уведомили о принятом решении.

После вторжения России в Украину Google начал агрессивнее модерировать пророссийские СМИ, пишет Bloomberg. Сперва YouTube ограничил доступ к RT и другим государственным каналам за пределами России, а Google удалил их из новостного поиска. 11 марта YouTube удалил более тысячи каналов, связанных с вторжением, которые нарушили контентную политику сервиса. Руководители YouTube в частных беседах допускали, что удаление RT и других каналов может привести к запрету сервиса в России, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

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Компания Google в последние недели негласно вывезла часть своих сотрудников из России. По словам одного из собеседников агентства, всего в московском офисе Google (единственном в России) работали 244 человека, и в этом месяце компания помогла тем, кто был заинтересован в переезде. Сколько человек уехали, не уточняется. Сам офис Google в Москве не закрылся.

Как отметил другой источник, Google также вывезла сотрудников из Украины, где в офисе в Киеве работали около 50 человек. Согласно внутреннему документы Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания сообщила работникам, что ее персонал «работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку» сотрудникам в Украине. Представитель Google отказался от комментариев.

После начала войны в Украине YouTube объявил, что полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, а также перестал показывать рекламу. Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. При этом компания сохранила в стране свои основные сервисы, такие как поиск и карты, «чтобы обеспечить доступ к глобальной информации».

В минувшую пятницу, 18 марта, Роскомнадзор потребовал от Google «в максимально короткие сроки» прекратить «распространение угроз» в адрес россиян и трансляцию «антироссийских роликов» в ютьюбе. Претензии возникли после публикации рекламных роликов, в которых призывали выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Беларуси. В ведомстве заявили, что «действия администрации YouTube носят террористический характер» (представитель YouTube сообщил, что компания удалила рекламу за нарушение своих правил). В тот же день государственное российское агентство РИА Новости сообщило, что YouTube могут заблокировать «до конца следующей недели», то есть до 27 марта.

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