Война Сто восемнадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 20 июня можно прочитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Пожар, начавшийся после удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», не стихает
«Что касается пожара, он не стихает на (первой) вышке. Огонь ночью подошел к скважине», — сообщила «Интерфаксу» член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.
Поиск семи пропавших в результате обстрела продолжается с участием авиации, уточнила сенатор. Планируется привлечь дополнительных специалистов к поиску пропавших и помощи их родственникам.
Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что с буровых платформ «спасти удалось не всех, но надежда еще есть».
Удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском газовом месторождении был нанесен утром 20 июня. Власти Крыма обвинили в обстреле Украину. В результате на одной из трех платформ начался пожар, две другие серьезных повреждений не получили.
В момент удара на платформах находились 109 человек. Три человека были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести осенью 2022 года. Об этом РИА Новости заявил представитель «новых властей» частично оккупированного региона Кирилл Стремоусов. Российские СМИ называют его «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области.
По словам Стремоусова, более конкретные сроки референдума пока не определены. Он отметил, что в регионе идет подготовка к голосованию.
«После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма», — заявил представитель «новых властей» Херсонской области.
8 июня о том, что референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет до конца года, заявили в «военно-гражданской администрации региона», сформированной во время российской оккупации. Ранее «новые власти» Херсонской и Запорожской областей неоднократно заявляли о стремлении стать частью РФ.
Вечером 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении из российского плена парамедика Юлии Паевской с позывным «Тайра». В Украине о Паевской пишут как о герое, спасшем жизни сотен солдат. В той части российского информационного пространства, где поддерживают войну в Украине, «Тайру» называют сторонницей нацистов и обвиняют в страшных преступлениях — а теперь недоумевают, как оказался возможен ее обмен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC News согласился с предположениями западных политиков и военных, что кризис в Украине может затянуться.
«Это будет длительный кризис. Мы (Россия) больше никогда не будем доверять Западу», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее с заявлением о том, что военные действия могут затянуться на годы выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников не расслабляться и готовиться к затяжной войне в Украине до полной победы украинских войск.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Северском направлении российские военные продолжают усиленно охранять участок границы между государствами. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
- На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занятых рубежей. Они пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки, действующей на Славянском направлении. Зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалеевка.
- На Славянском направлении украинские военные отразили штурм противника недалеко от Богородичного и Долины. Обстрелы в районах Грушевахи, Вернополья, Адамовки и Мазановки, авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
- На Краматорском направлении противник активных действий не вел, обстреливал позиции украинцев по линии соприкосновения.
- На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы украинских подразделений. Зафиксированы авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Противник не прекращает штурм и пытается установить полный контроль над Северодонецком. Украинские подразделения успешно противостоят наступлению в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.
- На Бахмутском направлении россияне наступают в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье. Зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.
- На Авдеевском направлении российская авиация нанесла удар в районе Нью-Йорка. Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.
- На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки штурма в районе Марьинки. Противник бесславно сбежал.
- На Южнобужском направлении противник несет потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, ведет артиллерийские обстрелы, наносит ракетные удары, ведет воздушную разведку с помощью беспилотников, а также усиливает передовые позиции, сооружая долговременные огневые точки.
- В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины находятся пять носителей высокоточного оружия.
- По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск противник вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Ежедневная сводка американского Института изучения войны о ситуации в Украине
Власти регионов Украины сообщили о погибших и раненых в результате обстрелов
Так, 20 июня в Харьковской области, по словам главы региональной администрации Олега Синегубова, погибли три человека — 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее. Еще два человека были ранены в Индустриальном районе Харькова.
«Мы фиксируем удары с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения», — заявил Синегубов.
При этом глава областной администрации отметил, что «люди продолжают возвращаться в Харьков». По предварительным данным, в городе уже проживает около 700 тысяч — примерно половина довоенного населения Харькова.
Еще три человека погибли за последние сутки в Донецкой области. «За 20 июня россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще два человека получили ранения», — заявил глава областной администрации Павел Кириленко.
Власти Сумской области сообщили, что регион подвергался обстрелам в течение всего понедельника. В результате обстрела Юнаковской общины с беспилотников погиб мужчина, еще один человек получил ранения, рассказал глава областной администрации Дмитрий Живицкий.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В середине мая завод «Азовсталь» оставался последним оплотом обороны Мариуполя, в нем укрывались украинские военные, в том числе бойцы полка «Азов». 16 мая защитники «Азовстали» начали покидать комбинат, 20 мая Минобороны РФ сообщило о «полном освобождении» территории «Азовстали». Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в плен попали более 2500 военных. Часть из них находится на территории самопровозглашенной ДНР, другие, по сообщениям российских СМИ — в московском СИЗО «Лефортово». Чтобы вызволить своих близких, родственники пленных бойцов создали Ассоциацию семей защитников «Азовстали». О том, что сейчас происходит с военными и как идут переговоры об их обмене, «Медуза» поговорила с Юлией Федосюк — заместительницей главы Ассоциации и женой бойца «Азова» Арсения Федосюка.
Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Вырученные средства пойдут на помощь украинским детям-беженцам
Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова была продана на аукционе за 103,5 миллиона долларов, сообщается на сайте торгового дома из США Heritage Auctions, организовавшего торги.
Ставки стартовали с 700 тысяч долларов, но за несколько минут сумма выросла до 16,6 миллиона долларов. В итоге анонимный покупатель заявил о готовности купить медаль за 103,5 миллиона долларов. Эту ставку участники торгов перебить не смогли, отмечает РБК.
Все средства, вырученные от продажи медали, пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Муратов перечислил свою часть денежной премии благотворительным организациям.
Здравствуйте. Сегодня сто восемнадцатый день войны в Украине. «Медуза» возобновляет онлайн о боевых действиях и событиях, связанных с ними. Спасибо, что вы с нами.