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Владимир Путин: За вторжение России в Украину стыдно тем, кто не связывает свою жизнь и судьбу с нашей страной; думающий человек заинтересован в росте могущества России. Боевые действия — это трагедия, но нас к ним просто подтащили. После Майдана из Украины стали создавать антироссийский плацдарм. Россия будет защищать Донбасс. Отношения с ДНР и ЛНР легитимны с точки зрения международного права.

Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане есть разные мнения о «спецоперации» России в Украине. Есть территориальная целостность государств и есть право наций на самоопределение. Казахстан не признает независимость Тайваня, Косово, Абхазии и Южной Осетии. ДНР и ЛНР он тоже не признает — это квазигосударственные территории.

Владимир Путин: Мы никому не угрожаем ядерным оружием, но все должны знать, что у нас есть. Мы не против вступления Украины в Евросоюз (это не военный, а экономический блок). Но Киеву потребуются большие субсидии от ЕС, ведь украинская промышленность разрушена. У России тоже не все гладко; мы ждем еще проблем, они будут нарастать. Западу от Украины ничего не нужно, кроме леса, пшеницы и кукурузы. Если бы Россия с Украиной были союзниками, не было бы проблем даже с Крымом.

Украина сама виновата, зачем этот национализм. Какой там, нафиг, . Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках на Западе и хотят их защитить. Гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот.

Это приблизительный пересказ ответов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаев на вопросы главного редактора RT Маргариты Симоньян во время Петербургского международного экономического форума. Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного.

Речь Владимира Путина на ПМЭФ

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

Речь Владимира Путина на ПМЭФ

«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

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Фото на обложке: Владимир Смирнов / ТАСС