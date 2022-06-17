«При чем здесь наша военная операция в Донбассе?» Путин выступил с (очень длинной) речью на форуме в Петербурге. Он обвинил США и Европу в мировой инфляции и продовольственном кризисе. Краткий пересказ

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Эпоха однополярного миропорядка завершилась. Не нужно думать, что все будет как прежде — не будет. Западные коллеги мыслят категориями прошлого века. Относятся к остальным, как к людям второго сорта, как к колониям. Если кто-то не подчиняется, его пытаются, как сейчас говорят, «отменить».

Санкционный блицкриг не удался. Органы власти работали профессионально, граждане проявили сознательность. Мрачные прогнозы про доллар по 200 и крах экономики не сбылись. Мы сильные люди, мы можем справиться с любым вызовом. Подавили инфляцию, поддержали предприятия, сохранили программу льготной ипотеки, а еще снизим по ней ставку до 7%. Уязвимым категориям населения помогаем, бизнес поддерживаем. Санкционное оружие обоюдоострое.

Все, что происходит, — не результат операции, которую Россия проводит в Донбассе — ЕС и США сами виноваты. Начало нашей операции — для них спасательный круг, чтобы свалить все на Россию. Цены взлетели до небес задолго до операции в Донбассе и еще пойдут вверх, что грозит голодом в беднейших странах, и виноваты в этом США и ЕС. Россия тут совершенно ни при чем. Не мы заминировали порты, и украинское зерно нельзя вывезти. Россия готова экспортировать продовольствие.

Решение о проведении спецоперации было вынужденным, но необходимым. Все задачи спецоперации будут безусловно решены. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции, мы будем расширять взаимодействие со всеми, кто хочет с нами работать. Их много, большинство людей на Земле, но перечислять не буду.

Настоящий успех приходит только тогда, когда связываешь свое будущее и будущее своих детей с Родиной. Дома надежнее, кто не прислушался — потеряли миллиарды долларов на Западе. Импортозамещение — не панацея, нужно быть на шаг впереди, создавать новые товары, технологии и сервисы. Как [Сергей] Королев, который не просто скопировал трофейную ракетную технику. Правила нового миропорядка будут формировать только сильные и суверенные государства, а не бесправные колонии. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной.

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Фото на обложке: Сергей Бобылев / ТАСС