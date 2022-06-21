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Кремль не может гарантировать того, что попавшие в плен в Украине американские военные Александр Дрюке и Энди Хьюн не будут приговорены к смертной казни. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью корреспонденту NBC News Киру Симмонсу в Москве.

«Они „солдаты удачи“ и были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины. Они обстреливали наших военных, подвергая их жизни опасности. Они должны понести ответственность за эти преступления, — сказал представитель Кремля. — Я не могу ничего гарантировать, все зависит от расследования. Будет суд, будет решение суда. Они должны быть наказаны».

MSNBC

По утверждению российских властей, на этих граждан США не будет распространяться Женевская конвенция о военнопленных, поскольку они не состояли в рядах вооруженных сил Украины.

Также в интервью NBC News Песков заявил, что международный кризис из-за войны в Украине будет длительным. «Россия больше никогда не будет доверять Западу», — сказал он.

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39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, ранее служившие в морской пехоте, попали в плен к российским военным во время боя под Харьковом 15 июня, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на их сослуживцев. Власти США подтвердили информацию об их исчезновении.

21 июня информированный источник «Интерфакса» в силовых структурах самопровозглашенной ДНР заявил, что в настоящее время Дрюке и Хьюн находятся в изоляторе в Донецке. Ранее российские государственные СМИ публиковали видео с попавшими в плен американцами. На них они говорят, что выступают «против войны», а русских называют «вполне человечными ребятами».

9 июня суд в самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.

По данным Минобороны РФ, с начала войны в Украину для участия в боевых действиях приехали 6956 иностранцев, из них 1779 человек уже покинули страну, 1956 погибли.

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