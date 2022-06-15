The Daily Telegraph: российские военные захватили в плен двух американцев, воевавших на стороне Украины

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Американцы Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, попали в плен к российским военным, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на их сослуживцев.

Дрюке и Хюйн, рассказали источники издания, входили в состав группы, которая в начале июня в ходе ожесточенного боя к северо-востоку от Харькова столкнулась с превосходящими силами противника.

«Нам сказали, что город зачищен, когда выяснилось, что русские атаковали его, — рассказал один из собеседников The Daily Telegraph. — Они спустились по дороге с двумя танками Т72 и несколькими БМП и примерно 100 солдатами. Единственное, что там было, — это наша команда из 10 человек».

В ходе боя, по его словам, Дрюке и Хюйн из гранатомета подбили один из БМП, однако это привлекло внимание экипажа танка, который выстрелил в их сторону. Затем этот танк подорвался на мине, установленной украинскими военными. Судьба американцев с этого момента неизвестна. Собеседник издания предположил, что Дрюке и Хюйн потеряли сознание или при срабатывании мины, или когда по ним выстрелил танк, после чего их забрали российские военные.

Источники The Daily Telegraph подчеркнули, что украинские военные организовали поиски пропавших без вести американцев, но не нашли никаких их следов. В одном из телеграм-каналов, рассказали они, вскоре появилось сообщение о захваченных в плен недалеко от Харькова двух американцах.

39-летний Александр Дрюке из штата Алабама ранее служил в морской пехоте США, его родственники рассказали, что американское посольство в курсе, что он пропал без вести и считает, что он жив. 27-летний Энди Хюйн также ранее служил в морской пехоте. Девушка Хюйна, с которой он живет в Алабаме, сообщила, что сослуживцы 13 июня связались с ней и рассказали о произошедшем.

Представители Госдепартамента США заявили, что проверяют информацию о двух американцах, попавших в плен в Украине, и находятся в постоянном контакте с украинскими властями. Какие-либо иные подробности они сообщить отказались по соображениям конфиденциальности.

The Daily Telegraph отмечает, что если информация о Дрюке и Хюйне подтвердится, то это станет первым случаем, когда в Украине попадают в плен граждане США.

9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.

Ранее сообщалось, что американцы участвуют в боевых действиях на стороне Украины, а также обучают украинских военных. В частности, Newsweek 14 июня писал о группе «Моцарт», созданной ветераном морской пехоты США, члены которой — бывшие американские военнослужащие — передают боевой опыт украинцам. Как отмечалось, название группы отсылает к российской ЧВК «Вагнер».

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В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

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