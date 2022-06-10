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Гражданин Великобритании Эйден Эслин на входе в зал заседаний Верховного суда самопровозглашенной ДНР перед оглашением приговора. 9 июня 2022 года Владимир Гердо / ТАСС

9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил трех иностранцев, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. Такое решение суд вынес в отношении двоих граждан Великобритании — 48-летнего Шона Пиннера и его друга, 28-летнего Эйдена Эслина, а также 21-летнего гражданина Марокко Брагима Саадуна. Смертная казнь должна быть приведена в исполнение путем расстрела.

Всех троих обвиняли по статьям Уголовного кодекса ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество». Как заявил председательствующий в суде Александр Никулин, осужденные признали вину по всем пунктам обвинения. У них есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда. Все трое намерены подать апелляцию. Один из адвокатов осужденных Павел Косован сказал, что, скорее всего, иностранцы попросят главу ДНР Дениса Пушилина о помиловании.

Эйден Эслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер Владимир Гердо / ТАСС

Все трое осужденных иностранцев еще до начала войны заключили контракт с Вооруженными силами Украины. Как выяснила , Эйден Эслин и Шон Пиннер вступили в украинскую армию в 2018 году, а Брагим Саадун — в 2021 году. Все трое служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Известно, что оба британца женились в Украине, а марокканец до службы учился в вузе в Киеве. Эслин и Пиннер в середине апреля сдались в плен в Мариуполе, а Саадун — 12 марта в Волновахе, городе между Мариуполем и Донецком. В ДНР также судят еще одного иностранца — Эндрю Хилла из Великобритании; о приговоре в отношении него не сообщалось.

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Это первые смертные приговоры в ДНР, вынесенные в отношении военнослужащих ВСУ. С 2014 года в самопровозглашенной республике приговорили к смертной казни троих человек, которых обвиняли в убийствах, изнасилованиях и похищениях. В мае 2022 года «Московский комсомолец» писал, что ни один приговор не приведен в исполнение, поскольку в законах ДНР не прописано, как это сделать.

Украина расследует смертные приговоры, вынесенные «псевдосудом», заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она сообщила, что в соответствии с Женевской конвенцией все трое «пользуются иммунитетом и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях».

Власти Великобритании заявили, что Эслин и Пиннер не должны подвергаться судебному преследованию, поскольку являются военнопленными. «Мы постоянно говорим о том, что военнопленных не следует использовать в политических целях», — сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала, что «это фиктивный приговор, не имеющий абсолютно никакой легитимности».

В заявлении британского правительства, которое цитирует Sky News, сказано, что Великобритания «продолжит работать с украинскими властями, чтобы попытаться добиться освобождения всех британских граждан, которые служат в Вооруженных силах Украины».

США призвали Россию и ее «марионеток» уважать международное гуманитарное право. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном „суде“ и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен в твиттере.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик от имени организации призвал, «чтобы все задержанные участники боевых действий получали международную защиту и с ними обращались в соответствии с Женевской конвенцией». Международная правозащитная организация Amnesty International назвала решение суда в ДНР фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя смертный приговор, сказал, что решение вынесено на основании законодательства ДНР. «Преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — это уже, наверное, предмет для спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики»,

Семья Эйдена Эслина призвала власти Украины и Великобритании сделать все возможное, чтобы осужденные в безопасности вернулись домой. «Мы любим Эйдена всем сердцем. К нему и Шону, как к военнослужащим украинских вооруженных сил, следует относиться с уважением, как и к любым другим военнопленным. Они не являются и никогда не были наемниками», — сказано в заявлении семьи Эслина.

Отец осужденного гражданина Марокко Брагима Саадуна сообщил марокканским СМИ, что вынесенное решение «не окончательное» и что 10 июня Саадун вновь предстанет перед судом, пишет Morocco World News. Подтверждения этой информации не поступало.

После пленения Эслина и Пиннера поднимался вопрос об их обмене на «кума Путина» Виктора Медведчука. В апреле с предложением провести такой обмен выступала жена украинского политика Оксана Марченко. После этого российские государственные СМИ опубликовали видео, где Пиннер и Эслин попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона помочь обменять их на Медведчука.

Приговор иностранцам в ДНР вынесли спустя несколько недель после того, как в Украине впервые осудили российского военного за преступления, совершенные в ходе вторжения. 23 мая российского сержанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за военное преступление — убийство мирного жителя.

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