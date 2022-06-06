Иностранцам, которые воевали за Украину и оказались в плену, грозит смертная казнь в ДНР «Медиазона» рассказала о четырех из них

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Страница Эйдена Эслина в Instagram

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики объявила о завершении расследования в отношении четырех иностранцев, которые сражались на стороне Украины в войне с Россией. Как сообщает , их обвиняют по статьям о насильственном захвате власти и о наемничестве, хотя трое из них заключили контракт с ВСУ еще до начала войны. Высшая мера наказания в ДНР по статье о захвате власти — смертная казнь.

По данным из разных источников, на стороне Украины сражаются несколько тысяч иностранных граждан. Владимир Зеленский в начале войны говорил о 16 тысячах добровольцев, в апреле Минобороны РФ сообщило о почти семи тысячах «наемников». К июню, по информации ведомства, их число уменьшилось до трех с половиной тысяч.

В мае генпрокурор ДНР Андрей Спивак заявил, что за время войны шесть иностранцев были взяты в плен. "Медиазона" смогла найти по открытым источникам информацию о четырех из них.

28-летний британец Эйден Эслин родился в Ньюарке и раньше работал в службе опеки. В 2015 году он поехал в Сирию, где присоединился к курдским отрядам народной самообороны. По возвращении Эслин попал под следствие по подозрению в терроризме, но позже обвинения были сняты, и он отправился путешествовать. Оказавшись в Украине, он встретил в Николаеве свою будущую невесту и позднее решил остаться в стране.

В 2018 году Эслин вступил в ВСУ, где его определили в 36-ю бригаду морской пехоты, которая после начала войны вместе с батальоном «Азов» защищала Мариуполь. 12 апреля в твиттере британца появилось сообщение, что он попал в плен: «Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет еды и боеприпасов. Это было честью. Я надеюсь, что эта война скоро закончится».

Как защищали Мариуполь

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Как защищали Мариуполь

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Вместе с Эслином в плен попал его друг, 48-летний Шон Пиннер. Он ранее служил в Королевском английском полку. После армии Пиннер некоторое время работал в сфере утилизации отходов, а в 2018 году переехал в Украину, где женился и вступил в ряды ВСУ. Его родственники говорят, что Пиннер очень полюбил Украину и называл ее своей «приемной» страной. Сам он за месяц до вторжения российской армии говорил: «Мой дом — это Мариуполь, поэтому сейчас я фактически защищаю свой приемный город и свою семью».

Еще один британец, попавший в плен, — Эндрю Хилл из Плимута. "Медиазона" отмечает, что о нем мало что известно. Уже будучи в плену, он рассказал, что приехал в Польшу, где помогал беженцам, а потом отправился воевать на стороне Украины. Он единственный из пленных иностранцев, кто не заключил контракт с ВСУ до начала войны.

Четвертый иностранец, которого собираются судить в ДНР, — 21-летний Брагим Саадун, гражданин Марокко. Его адвокат Дмитрий Ершов рассказал журналистам, что Саадун не смог найти работу или поступить в университет в родной стране, и в 2019 году решил переехать в Украину. По словам адвоката, его подзащитный год изучал русский язык, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет аэродинамических и космических технологий. В 2021 году Саадун бросил учебу и заключил контракт с ВСУ.

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В России пленных иностранцев показывали в пропагандистских СМИ. Такие материалы публиковали RT, «Известия» и SHOT, они выходили на федеральном телевидении. В апреле в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» показали обращение пленных британцев. На этой записи Эйден Эслин говорит, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен надавить на Владимира Зеленского, чтобы пленных обменяли на задержанного в Украине «кума Путина» Виктора Медведчука.

Джонсон позднее заявил: «Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим». Также он отметил, что пленных «не должны заставлять записывать видео», поскольку это нарушает права, гарантированные Женевской конвенцией.

Дело о насильственном захвате власти и наемничестве возбудили против пленных в конце апреля. Примерно через месяц было объявлено, что следствие завершено. Глава комитета по уголовному и административному законодательству народного совета (парламента) ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранцы «действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи».

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