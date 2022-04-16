Жена Виктора Медведчука предложила обменять мужа на британцев, попавших в плен в Мариуполе

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Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко опубликовала видеообращение, в котором предложила обменять мужа на двух британцев, воевавших в Украине и попавших в плен.

По словам Марченко, она «из сообщений массовой информации» узнала о сдаче в плен граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера военнослужащим России и ДНР.

Эслин и Пиннер, заявила она, служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Обратившись по именам к родственникам британцев, Марченко сказала:

«В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука».

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Эйден Эслин, также известный как CossackGundi, переехал в Украину в 2018 году и получил гражданство этой страны в дополнение к британскому. Мать Эслина, с которой он связывался после попадания в плен, в интервью BBC News говорила, что он через нее передает просьбу к британскому правительству увеличить помощь Украине, а сама она считает, что «Борис [Джонсон] должен свергнуть [Владимира] Путина».

О Шоне Пиннере, который служит в подразделении морской пехоты в Мариуполе, в январе 2022 года сообщал британский телеканал Sky News. Пиннер, говорилось в репортаже, живет в Украине около четырех лет и женат на местной жительнице. «Мой родной город — Мариуполь, — заявил он телеканалу. — Я сейчас защищаю свой родной город и свою семью».

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Виктор Медведчук — самый известный в Украине пророссийский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В 2021 году генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд отправил его под домашний арест. После российского вторжения в Украину Медведчук, как сообщалось, покинул место, где должен был находиться под арестом. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании Медведчука, а СБУ заявила, что он планировал бежать из страны с помощью ФСБ.

Оксана Марченко 15 апреля дала пресс-конференцию в Москве, в ходе которой, в частности, заявила, что побег Медведчука из-под домашнего ареста, был сфабрикован СБУ и выразила уверенность в том, что ее мужа пытают.

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