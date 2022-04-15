Жена Виктора Медведчука заявила, что сотрудники СБУ сфабриковали побег ее мужа из-под домашнего ареста и пытают его

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Оксана Марченко — жена украинского политика Виктора Медведчука, о задержании которого власти Украины сообщили несколько дней назад, — провела пресс-конференцию в Москве. Она транслировалась на ютьюб-канале Марченко.

Жена Медведчука заявила, что власти Украины преследуют ее мужа по политическим мотивам, а его побег из-под домашнего ареста, о котором Киев объявил в начале войны, был сфабрикован Службой безопасности Украины (СБУ).

Отсутствие любых доказанных обвинений и невозможность реального рассмотрения дела Виктора Медведчука, на мой взгляд, и подтолкнули СБУ сфабриковать его побег и арестовать.

Марченко, сославшись на советника главы МВД Украины Вадима Денисенко об обмене Медведчука, а также на фото своего мужа и видео его охранника после задержания, выразила уверенность, что Медведчука и задержанных людей из его окружения пытают.

В настоящее время местоположение моего мужа нам неизвестно… <…> Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. <…> Я взываю о помощи в установлении реального местонахождения моего мужа. Я обращаюсь за помощью в прекращении физических и психологических пыток.

Виктор Медведчук — самый известный в Украине пророссийский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его называют «кумом Путина»: Медведчук рассказывал, что российский президент является крестным отцом его дочери.

В 2021 году генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд отправил его под домашний арест. Политик покинул место, где должен был находиться по решению суда, после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Представители Медведчука заявляли, что он остается в Киеве.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука. СБУ заявила, что он планировал бежать из страны с помощью ФСБ. Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, но Кремль отказался, заявив, что Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к «спецоперации».

Оксана Марченко ранее записала два видеообращения с призывом освободить ее мужа. Одно из них был адресовано Владимиру Зеленскому, второе — президенту Турции Реджепу Эрдогану, которого Марченко попросила использовать «свое влияние», чтобы помочь ее мужу.

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