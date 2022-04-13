ФСБ, по данным властей Украины, пыталась вывезти Медведчука в Москву и даже подготовила «псевдо-медведчуков»
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пыталась вывезти из Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Владимира Путина». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
По его словам, российские спецслужбы хотели довезти Медведчука под видом украинского военного до границы Украины, переправить на лодке в непризнанное Приднестровье, где его должна была ждать группа спецназовцев ФСБ, а затем его собирались отправить в Москву. Медведчука задержали на выезде из Киевской области.
По словам главы СБУ, ФСБ привлекла к операции «представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка» и пыталась замаскировать свои планы, для чего разработала ложные маршруты эвакуации Медведчука и даже «подготовила „псевдо-медведчуков“».
В мае 2021 года генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в государственной измене, суд отправил его под домашний арест. В феврале 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, Медведчук покинул место, где должен был находиться. Представители политика говорили, что он остается в Киеве. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Зеленский предложил обменять «кума Путина» на украинских военнопленных.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.