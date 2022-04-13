ФСБ, по данным властей Украины, пыталась вывезти Медведчука в Москву и даже подготовила «псевдо-медведчуков»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пыталась вывезти из Украины оппозиционного политика Виктора Медведчука, которого называют . Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

По его словам, российские спецслужбы хотели довезти Медведчука под видом украинского военного до границы Украины, переправить на лодке в непризнанное Приднестровье, где его должна была ждать группа спецназовцев ФСБ, а затем его собирались отправить в Москву. Медведчука задержали на выезде из Киевской области.

По словам главы СБУ, ФСБ привлекла к операции «представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка» и пыталась замаскировать свои планы, для чего разработала ложные маршруты эвакуации Медведчука и даже «подготовила „псевдо-медведчуков“».

В мае 2021 года генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в государственной измене, суд отправил его под домашний арест. В феврале 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, Медведчук покинул место, где должен был находиться. Представители политика говорили, что он остается в Киеве. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Зеленский предложил обменять «кума Путина» на украинских военнопленных.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.

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