Минобороны РФ заявило о гибели почти двух тысяч иностранцев, воевавших на стороне Украины

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Российское Минобороны опубликовало, как оно уверяет, данные о численности иностранных «наемников», воюющих на стороне Украины.

Из таблицы, размещенной в телеграм-канале Минобороны, в частности, следует, что с начала войны в Украину для участия в боевых действиях приехали 6956 иностранцев, большинство (1831 человек) из Польши. 1779 человек, утверждает Минобороны РФ, уехали из Украины, 1956 иностранцев погибли.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожность.

Российская сторона неоднократно заявляла о «наемниках», воюющих на стороне Украины. Украинские власти после начала российского вторжения учредили Интернациональный легион территориальной обороны, призвав вступать в него иностранцев, которые хотят защищать Украину. В марте украинские власти говорили, что вступить в иностранный легион выразили желание более 20 тысяч человек из 80 стран мира.

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В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

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