Власти США сообщили об исчезновении трех американцев, воевавших на стороне Украины
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Власти США подтвердили информацию об исчезновении в Украине американских граждан Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших против России, и сообщили о пропаже еще одного гражданина США.
Об исчезновении в Украине еще одного американца заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его имя он не назвал.
По словам Прайса, США пока не связываются с Россией по поводу пропавших граждан, поскольку у американских властей пока нет «веских оснований» полагать, что Россия взяла в плен Дрюка и Хюйна.
Ранее об их вероятном пленении сообщила газета The Daily Telegraph. По словам источников издания, они входили в состав группы, которая в начале июня столкнулась с превосходящими силами противника в ходе боя к северо-востоку от Харькова.
9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.