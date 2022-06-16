Власти США сообщили об исчезновении трех американцев, воевавших на стороне Украины

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Власти США подтвердили информацию об исчезновении в Украине американских граждан Александра Дрюке и Энди Хюйна, воевавших против России, и сообщили о пропаже еще одного гражданина США.

Об исчезновении в Украине еще одного американца заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его имя он не назвал.

По словам Прайса, США пока не связываются с Россией по поводу пропавших граждан, поскольку у американских властей пока нет «веских оснований» полагать, что Россия взяла в плен Дрюка и Хюйна.

Ранее об их вероятном пленении сообщила газета The Daily Telegraph. По словам источников издания, они входили в состав группы, которая в начале июня столкнулась с превосходящими силами противника в ходе боя к северо-востоку от Харькова.

9 июня Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.

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