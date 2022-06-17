Российские журналисты показали видео с двумя американцами, пропавшими в Украине. Сообщалось, что они попали в плен

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Корреспонденты ВГТРК и телеканала RT, а также издание «Известия» опубликовали видео с «американскими наемниками» Александром Дрюке и Энди , которые, как утверждается, попали в плен в Украине. На ролики обратило внимание РИА Новости.

На одном из видео Дрюке и Хьюн говорят, что они «против войны». В другом ролике Хьюн рассказывает о «некомпетентности» украинской армии и о том, что «русские вполне человечные ребята» (неизвестно, говорит ли он это по своей воле). Где сейчас находятся американцы, не раскрывается.

15 июня о том, что Дрюке и Хьюн попали в плен, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на их сослуживцев. Газета отмечала, что в случае подтверждения это станет первым случаем, когда в Украине попадают в плен граждане США.

16 июня власти США подтвердили информацию об исчезновении Дрюке и Хюйна, а также сообщили о пропаже еще одного гражданина США. Президент страны Джо Байден заявил, что американским властям неизвестно их местонахождение. «Я хочу вновь подчеркнуть, что американцам сейчас не следует ехать на Украину», — добавил Байден.

По информации The Daily Telegraph, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн оба жили в штате Алабама и в прошлом служили в морской пехоте.

9 июня суд в самопровозглашенной ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Брагима Саадуна, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.

По данным Минобороны РФ, с начала войны в Украину для участия в боевых действиях приехали 6956 иностранцев, из них 1779 человек уже покинули страну, 1956 погибли.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявляла, что публикация видео с военнопленными (особенно если их унижают, запугивают или заставляют раскрывать свои личные данные) нарушает Женевскую конвенцию, которая требует гуманного обращения с пленными.

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