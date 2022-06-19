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В Украине запретили российскую музыку в медиа и общественных пространствах

Источник: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий воспроизводить российскую музыку в медиа и общественных пространствах, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Согласно материалам сайта Рады, за принятие закона проголосовали 303 депутата.

В тексте закона сказано, что в Украине запрещается публично исполнять и показывать «фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы», если это произведение гражданина страны, объявленной в Украине «агрессором».

Это требование касается песен исполнителей, имевших гражданство РФ с 1991 года. Правило не распространяется на тех, кто вышел из гражданства России и стал гражданином Украины.

В то же время Рада приняла закон, запрещающий импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины.

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