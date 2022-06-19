Война Сто шестнадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 18 июня можно прочитать здесь.
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Ежедневная сводка британской военной разведки
- В последние дни и Россия, и Украина продолжали вести массированные артиллерийские обстрелы на направлениях к северу, востоку и югу от cеверодонецкого котла, но с небольшим изменением линии фронта.
- Боевые подразделения с обеих сторон ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, c переменным боевым духом.
- В последние недели в украинских войсках, вероятно, наблюдались случаи дезертирства, но боевой дух русских, скорее всего, вызывает беспокойство особенно. Продолжаются случаи отказа целых российских подразделений от приказов и вооруженного противостояния между офицерами и их войсками.
- Российские власти, вероятно, изо всех сил пытаются оказать юридическое давление на военнослужащих, не согласных воевать, чему мешает официальный статус вторжения как «специальной военной операции», а не как войны.
- Факторы низкого морального духа россиян включают предполагаемое плохое руководство, ограниченные возможности ротации подразделений, очень тяжелые потери, боевой стресс, плохую логистику и проблемы с оплатой труда.
- Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, не понимают целей войны. Проблемы с боевым духом в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что ограничивают возможности России в достижении оперативных целей.
В войне между Россией и Украиной британские власти поддерживают Украину.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении российская авиация нанесла удары по Тимофеевке и Цаповке.
- На Славянском направлении российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ в районах Дубравного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.
- На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы в районах Лисичанска, Боровского, Белой Горы и Устиновки. Для корректировки огня российские силы проводят круглосуточную воздушную разведку с применением беспилотников.
- Украинские подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка (к югу от Северодонецка и Лисичанска).
- Также силы ВСУ отбили попытки продвижения в направлениях Орехово — Золотое и Первомайск — Золотое в Луганской области.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Украину приехал голливудский актер Бен Стиллер
Актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в польский город Жешув недалеко от границы с Украиной, чтобы встретиться с украинскими беженцами.
А позднее Стиллера заметили во Львове.
В конце апреля во Львов приезжала актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Она, в частности, общалась с детьми, пострадавшими при обстрелах украинских городов.
В самопровозглашенной ДНР заявили, что организуют над пленными украинцами трибунал по примеру Нюрнбергского
При подготовке к трибуналу над пленными украинскими солдатами (в том числе членами батальона «Азов», который в России называют националистическим) за основу берется Нюрнбергский процесс, заявила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина. Их документы легли в основу Нюрнбергского процесса. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру.
Генсек НАТО: мы видим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности
В новой стратегической концепции НАТО, определяющей долгосрочную стратегию альянса, Россию назовут угрозой, пишет РБК со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга Bild am Sonntag.
По словам Столтенберга, в новой концепции НАТО также будет упомянут Китай. «Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности», — отметил он.
О том, что НАТО в своей новой концепции обозначит Россию как прямую угрозу, в мае сообщали источники Bloomberg. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что Россия будет «создавать непосредственную угрозу» НАТО, чтобы соответствовать такой оценке
РИА Новости и ТАСС сообщили о сдаче плен как минимум одного представителя командования полка «Айдар»
РИА Новости пишет, что сдался один из командиров «Айдара». «Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — рассказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в Народной милиции ЛНР сообщил, что «сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона».
Батальон «Айдар» был создан в 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука, сейчас он является подразделением Сухопутных войск ВСУ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.
Сегодня 116-й день войны. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях. Хронику предыдущего дня можно почитать здесь.