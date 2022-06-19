Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Вместе с Ельциным он подписал Беловежские соглашения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Один из ближайших соратников Бориса Ельцина, бывший госсекретарь и вице-премьер России Геннадий Бурбулис умер 19 июня в возрасте 76 лет.

Сергей Фадеичев / ТАСС

Бурбулис умер в Москве, сообщил «Интерфаксу» его пресс-секретарь Андрей Марков. Азербайджанские СМИ утверждают, что тот скончался в Баку.

Марков сказал, что смерть Бурбулиса стала неожиданной. «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — сообщил Марков.

Геннадий Бурбулис занимал должность государственного секретаря РСФСР (затем —РФ), которая существовала с июня 1991 по ноябрь 1992 года, а также был первым замглавы правительства России.

Геннадий Бурбулис вместе с Борисом Ельциным со стороны России участвовал в подписании о роспуске СССР.

В мае 2022 года с разницей в несколько дней умерли первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук, которые участвовали в подписании Беловежских соглашений.