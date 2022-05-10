Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет, сообщает агентство «Украинские новости».

Olena Khudiakova / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС

Кравчук умер в 17 часов по киевскому времени после продолжительной болезни, сообщил агентству источник в кругу друзей Кравчука. Информацию подтвердили в семье Кравчука.

Леонид Кравчук возглавлял Украину с декабря 1991-го по июль 1994 года. В качестве президента он подписывал , которые положили конец существования СССР.