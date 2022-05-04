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В ночь на 4 мая в Минске в возрасте 87 лет умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич, сообщила «Еврорадио» его супруга Ирина.

В конце апреля Шушкевича доставили в реанимацию после перенесенного COVID-19. Через два дня политика выписали из больницы, но его здоровье было подорвано болезнью.

Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный Совет Беларуси 12-го созыва. В качестве главы республики он подписывал , которые положили конец существования СССР.

Летом 1994 года Шушкевич участвовал в первых президентских выборах в Беларуси, на которых занял четвертое место, получив 9,91% голосов избирателей. Победителем выборов стал Александр Лукашенко.

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