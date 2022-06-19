Борис Джонсон призвал готовиться к затяжной войне в Украине. Новый глава Генштаба Великобритании предложил создать армию, «способную победить Россию»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения из Киева в Лондон. 18 июня 2022 года Joe Giddens / AFP / Scanpix / LETA

Начальник Генерального штаба Великобритании генерал , занявший этот пост в июне, заявил, что британским военным нужно готовиться к новой войне в Европе. Он написал об этом в письме подчиненным, выдержки из него публикуют газеты The Independent и The Guardian.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою… Мы — поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова воевать в Европе», — сказал глава Генштаба в послании, в котором он перечислил задачи, стоящие перед британскими военными.

«Вторжение России в Украину придает особое значение нашей главной задаче — защищать Великобританию и быть готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше», — добавил он. Сандерс считает, что нужно угрозами «обуздать российскую агрессию».

Патрик Сандерс отметил, что стал первым с 1941 года начальником Генштаба, который принял командование британской армией «в условиях наземной войны в Европе с участием континентальной державы».

Британские СМИ распространили выдержки из письма Сандерса на фоне заявления премьер-министра страны Бориса Джонсона, который призвал союзников не расслабляться и готовиться к затяжной войне в Украине до полной победы украинских войск. Он высказался об этом в колонке «Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины», которую 18 июня опубликовали в The Sunday Times. Материал вышел на следующий день после того, как Джонсон посетил Киев со вторым необъявленным визитом после начала войны.

Джонсон заявил в колонке, что нужно выработать долгосрочную стратегию поддержки Украины в противостоянии с Россией. Он предложил продолжать поставлять Украине оружие и обучать украинских солдат, помочь Украине сохранить жизнеспособность, развить альтернативные наземные маршруты для украинского экспорта и обеспечить безопасный коридор для вывоза украинского продовольствия по морю.

С заявлением о затяжной войне выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны подготовиться к тому, что это может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины. Даже если затраты высоки — не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — сказал глава НАТО в интервью газете Bild am Sonntag.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил ранее в июне, что Великобритания играет ведущую роль в снабжении украинских войск «жизненно важным оружием». Великобритания поставила в Украину более пяти тысяч единиц легкого противотанкового оружия нового поколения, ракеты малой дальности Brimstone 1, бронемашины Mastiff и ракетные системы ПВО Starstreak. В начале июня Великобритания, как и США, решили отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности.

В начале войны России против Украины, 1 марта, глава российского государственного агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев показал в эфире канала «Россия 1» видеографику, как баллистическая ракета «Сармат» или беспилотный подводный аппарат «Посейдон» могут «утопить Великобританию раз и навсегда».

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