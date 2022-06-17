Борис Джонсон приехал в Киев во второй раз с начала войны. Его визит снова не анонсировали

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину. Об этом сообщили британские издания Sky News и HuffPost UK.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото и видео видео встречи с британским премьером в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Джонсон обсудили поставки оружия и экономическую помощь Украине, а также усиление санкций против России.

Это второй визит Джонсона в Киев с начала вторжения России в Украину. В первый раз глава британского правительства посетил украинскую столицу 9 апреля. Ни первый, ни второй визит Джонсона не анонсировался.

16 июня Киев посетили премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они заявили, что поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Такую же рекомендацию получила Молдова. Грузии Еврокомиссия дать статус страны-кандидата в ЕС пока отказалась.

Решение о том, получат ли Украина и Молдавия статус кандидатов в ЕС, вынесут лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет в Брюсселе 23-24 июня.

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