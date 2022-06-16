Лидеры самых влиятельных европейских стран приехали в Киев Они выступили за то, чтобы Украина стала кандидатом в ЕС. И пообещали не вести переговоры с Россией за спиной Киева

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Клаус Йоханнис, Марио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. 16 июня 2022 года, Киев Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

16 июня Киев впервые с начала войны посетили лидеры самых влиятельных стран Евросоюза — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Также в украинскую столицу приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Четыре лидера провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетили Ирпень — один из городов Киевской области, серьезно пострадавших во время вторжения российских войск в регион в феврале-марте. Во время их пребывания в Киеве сработала воздушная тревога.

Визит произошел на фоне тяжелейших для украинской армии боев в Донбассе и за несколько дней до того, как страны Евросоюза решат, предоставлять ли Украине статус кандидата в члены ЕС. Поездке также предшествовали разговоры о недостаточной военной поддержке Украины со стороны Европы (особенно Германии) и о попытках стран Запада склонить Киев к сдаче территорий России ради мира. Макрона отдельно критиковали за предложение «не унижать» Россию.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Эммануэль Макрон заявил, что страны, лидеры которых приехали в Киев, поддерживают «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Он также анонсировал передачу Украине шести самоходных артиллерийских установок «Сезар» и заявил, что только Украина будет решать, на каких условиях заключать мир, а Франция и Германия не будут за спиной украинцев вести переговоры с Россией. В том же духе высказался и Марио Драги, заявивший, что «Украина должна иметь возможность выбрать тот мир, который хочет, который будет приемлем для ее народа», поскольку только в этом случае мир будет продолжительным.

Олаф Шольц подтвердил, что Германия «выступает за положительное решение [вопроса о предоставлении статуса кандидата в ЕС] для Украины» и поддерживает принятие такого же решения для Молдовы. Ранее, как отмечают немецкие СМИ, он не обозначал свою позицию открыто. Немецкий канцлер также констатировал во время визита в Ирпень «бессмысленность» насилия со стороны российских военных. «Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию», — цитирует его .

Румынский президент Клаус Йоханнис призвал дать статус кандидатов Украине, Молдове и Грузии, заявив, что «времени на раздумье нет» и что «экстраординарные времена требуют экстраординарной стратегии и провидческих решений».

Лидеры крупнейших стран Европы в Киеве Meduza

Зеленский рассказал, что на встрече с европейскими лидерами обсуждались «первоочередные потребности» Украины в обороне, а также дипломатические усилия по восстановлению мира. «Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира», — заявил он.

Перед поездкой европейских лидеров в Киев пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что они «используют контакты, для того чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел», и не будут «концентрироваться» на «накачивании» Украины оружием. «Это абсолютно бесполезно, это продлит страдания людей и просто нанесет дальнейший новый ущерб этой стране», — заявил он.

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