Давид Арахамия: в Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до тысячи украинских солдат

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Потери Украины убитыми и ранеными в Донбассе составляют до тысячи человек в день. Об этом во время визита в США заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия, передает Axios.

По словам Арахамии, ежедневно в Донбассе погибают от 200 до 500 украинских солдат; число тех, кто получает ранения, «намного больше», пишет Axios.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна ежедневно теряет 60-100 человек убитыми в Донбассе и 500 ранеными. По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло.

Украина мобилизовала в армию миллион человек и может мобилизовать еще два миллиона, однако их нужно вооружить, заявил Арахамия: «У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нужно оружие».

Арахамия также сказал, что участники украинской переговорной группы еженедельно созваниваются со своими российскими коллегами, но «обе стороны четко осознают, что сейчас нет места для переговоров». «Наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, [пока она не изменится]», — пояснил Арахамия.

В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

В последние недели украинские власти говорят о больших потерях в Донбассе, где сейчас самые напряженные бои идут за города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.

Украина просит у западных стран больше оружия, утверждая, что пока получила лишь десятую часть необходимого. 15 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на миллиард долларов, в который входят в том числе поставки артиллерии и противокорабельных ракет.

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