Замминистра обороны Украины: страна получила от Запада лишь десятую часть запрошенного оружия

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Украина получила от западных стран только 10% запрошенной военной помощи. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр, передает «Громадське».

Сколько бы усилий не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, но без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну… От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили примерно 10%.

Маляр добавила, что западные страны должны ускорить оказание военной помощи Украины и установить четкие сроки ее доставки. «К сожалению, мы не можем ждать слишком долго, потому что ситуация очень сложная», — сказала замминистра обороны.

13 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для окончания войны Украине нужны тысяча гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 РСЗО, 500 танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча беспилотников.

В последние надели украинские власти активно просят западные страны о новых поставках оружия. По их словам, это поможет Украине справиться с тяжелой ситуацией в Донбассе, где у России серьезное преимущество в военной технике.

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада направить Украине больше тяжелого вооружения.

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