Война Сто одиннадцатый день
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 13 июня можно прочитать здесь, а главные фотографии прошлого дня войны посмотреть тут.
Главные новости последних часов:
- Город Клинцы Брянской области, который находится в 50 километрах от границы с Украиной, подвергся обстрелу, заявили власти региона.
- Минобороны Великобритании считает, что российским войскам впервые за несколько недель удалось «добиться небольших успехов на Харьковском направлении».
- JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать долговыми обязательствами России.
- Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) отключили от SWIFT.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Журналисты «Суспильне» поздно вечером 13 июня попали под обстрел в центре Лисичанска. Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов не пострадали, их успешно эвакуировали украинские военные, сообщает «Суспильне».
Лисичанск находится рядом с Северодонецком, который с конца мая штурмуют российские войска. Лисичанск постоянно подвергается обстрелам. Фотографии, сделанные 13 июня, дают представление о том, как город выглядит сейчас.
Россияне в первой половине 2022 года стали основными покупателями недвижимости на курорте Пхукет в Таиланде, обогнав китайцев.
Как пишет The Bangkok Post, с начала года граждане РФ купили в этой курортной зоне 74 объекта в кондоминимумах, потратив в общей сложности 245 миллионов бат (около 7 миллионов долларов), а граждане Китая — 14 объектов на 53 миллиона бат (1,5 миллиона долларов).
В прошлом году китайцы приобрели 66 объектов в кондоминимумах в Пхукете, а россияне — 54.
Представители рынка недвижимости, опрошенные изданием, связывают смену лидера списка покупателей объектов в Пхукете в первую очередь с падением спроса со стороны китайцев, вызванного жесткими ковидными ограничениями.
«Новая администрация» Херсонской области, назначенная на захваченных российскими войсками территориях, заявила, что начала ставить на учет фирмы и предпринимателей, которые после этого смогут не платить украинские налоги.
«Поставленные на учет лица применяют один из режимов налогообложения: налог с оборота или единый налог», — говорится в сообщении «новой администрации», которое цитирует ТАСС.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Основным для российских войск остается наступление на Северодонецкий котел в Донбассе, а Западная группировка войск России, вероятно, впервые за несколько недель добилась небольших успехов на Харьковском направлении.
- 10 июня первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России прогнозировал, что государственные расходы на оборону увеличатся на 600-700 миллиардов рублей (8,5 — 10 миллиардов фунтов стерлингов), что приближается к увеличению оборонного бюджета России на 20%.
- Государственное финансирование позволяет медленно мобилизовать российский оборонно-промышленный комплекс для удовлетворения требований, предъявляемых к нему войной в Украине. Однако отрасли может быть трудно выполнить многие из этих требований, частично из-за последствий санкций и отсутствия опыта. Российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, продолжит сталкиваться с трудностями, что может подорвать усилия по замене оборудования, потерянного в Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Московская биржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком
«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — сообщается на сайте биржи.
Московская Биржа ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу.
«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов, которые ведут российские войска, погибли мирная жительница и ее трехмесячный ребенок.
Еще пять человек, в том числе трое детей, получили ранения, заявил Синегубов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах
Как пишет Forbes, такие лифты производят компании, которые после начала вторжения России в Украину объявили о прекращении работы на российском рынке. Речь идет в первую очередь об американской Otis, финской Kone и немецкой ThyssenKrupp Elevator.
Опрошенные Forbes участники рынка полагают, что это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь — для строительства небоскребов, в которых использовали лифты зарубежного производства.
К концу 2022 года Россию покинут 15% долларовых миллионеров, прогнозируют в компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции.
Россия, цитирует РБК доклад компании, по итогам года станет лидером по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода.
Общее число долларовых миллионеров в России в Henley & Partners оценивают в 101 тысячу человек.
Сооснователь Letter One и «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев проиграл во Франции суд о раскрытии своих адресов, пишет РБК.
После вторжения России в Украину Кузьмичев попал в санкционный список Евросоюза. В соответствии с изданным властями Франции указом, адреса недвижимости, принадлежащей российским бизнесменам, размещаются в публичном доступе. Что и произошло в случае с домом и виллой Кузьмичева.
Бизнесмен пытался через суд доказать, что публикация этих сведений поставила под угрозу жизнь его семьи, и требовал приостановить действия указа, который французские власти издали в апреле.
Суд требования Кузьмичева отклонил, указав, что публикация адресов недвижимости, принадлежащей фигурантам санкционного списка, необходима для того, чтобы избежать ее сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.
Три дня назад в Клинцах, где сегодня произошел взрыв, горела воинская часть. Официальных комментариев по поводу происходящего в городе пока нет.
JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать долговыми обязательствами России
До начала июня, сообщает Bloomberg, банки проводили операции с государственным долгом России, но приостановили их после того, как управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) запретило инвесторам приобретать российские долговые обязательства.
В городе Клинцы Брянской области, который находится в 50 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв.
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что, по неподтвержденным официально данным, выпущенный по Клинцам снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса, ранена женщина.
Российские войска продолжают штурм Северодонецка, заявил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.
По его словам, российские войска артиллерией «разрушают до основания многоэтажки и объекты промышленности».
Удары, по словам Гайдая, наносятся, в числе прочего, по жилым домам и предприятию «Азот», на территории которого укрываются более 500 человек. Все три городских моста, сообщил он, разрушены, но транспортная связь с Северодонецком пока существует.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Сегодня Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) отключают от SWIFT
Такая ограничительная мера предусмотрена шестым пакетом санкций Евросоюза.
Cбербанк ранее заявлял, что после отключения от SWIFT продолжит работу в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют и отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, заявляли представители кредитной организации.
Ранее от SWIFT в рамках санкций, введенных из-за вторжения России в Украину, уже были отключены несколько российских банков, в том числе ВТБ.
С начала войны в Украине погибли как минимум 4395 мирных жителей, в том числе 275 детей, 5390 человек получили ранения, в основном из-за артобстрелов и авиаударов.
Такие данные приводит ООН, подчеркивая, что речь идет только о задокументированных жертвах, а погибших и пострадавших гораздо больше.
В качестве посла США в России Майкл Макфол застал короткий, но бурный период российско-американских отношений: от еще теплившегося оптимизма только что закончившейся эпохи президента Медведева до охлаждения в 2014 году — максимального за прошедшие 20 лет.
Сейчас Макфол постоянно комментирует события в Украине — в качестве эксперта телеканала NBC, организатора встречи президента Владимира Зеленского со студентами или автора проектов новых санкций против российских компаний и граждан.
«Медуза» поговорила с бывшим послом о том, что сейчас происходит с поддержкой Украины в США — и все ли россияне заслуживают попасть под санкции.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.
- На Лиманском направлении российские войска осуществляют перегруппировку, чтобы развить наступление в направлениях Лиман — Райгородок и Ямполь — Северск.
- На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная — Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.
- В акватории Черного моря находятся пять российских кораблей с крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр».
- Противник продолжает нести потери в живой силе и технике.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всем происходящим в Украине, где уже сто одиннадцатый день идет война, а также вокруг нее. Спасибо, что вы с нами!