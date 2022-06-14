Война Сто одиннадцатый день

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 13 июня можно прочитать здесь, а главные фотографии прошлого дня войны посмотреть тут.

Главные новости последних часов:

Город Клинцы Брянской области, который находится в 50 километрах от границы с Украиной, подвергся обстрелу, заявили власти региона.

Минобороны Великобритании считает, что российским войскам впервые за несколько недель удалось «добиться небольших успехов на Харьковском направлении».

JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили торговать долговыми обязательствами России.

Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) отключили от SWIFT.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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